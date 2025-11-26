Один из лучших теннисистов хочет стать президентом Реала

22–кратный победитель турниров Большого шлема и страстный фанат «Реала» Рафаэль Надаль не исключил возможности стать президентом мадридского клуба в будущем.

«Реал» обладает лучшим президентом, и новый ему не нужен. Неизвестно, что принесет нам будущее.

Теоретически – да, мне бы этого хотелось, почему нет? Это прекрасный вызов, красивый, мотивирующий и увлекательный. Но сначала я должен быть уверен, что готов к этой роли.

Хотел бы я этого? Возможно, да. Означает ли это, что я когда–нибудь в своей жизни смог бы задуматься о том, чтобы стать президентом? Не знаю, это кажется далекой и сложной перспективой, но никогда не говори никогда», – заявил Надаль.