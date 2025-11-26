Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Один из лучших теннисистов хочет стать президентом Реала
26 ноября 2025, 03:56
Один из лучших теннисистов хочет стать президентом Реала

Рафаэль является страстным фанатом мадридцев

Один из лучших теннисистов хочет стать президентом Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

22–кратный победитель турниров Большого шлема и страстный фанат «Реала» Рафаэль Надаль не исключил возможности стать президентом мадридского клуба в будущем.

«Реал» обладает лучшим президентом, и новый ему не нужен. Неизвестно, что принесет нам будущее.

Теоретически – да, мне бы этого хотелось, почему нет? Это прекрасный вызов, красивый, мотивирующий и увлекательный. Но сначала я должен быть уверен, что готов к этой роли.

Хотел бы я этого? Возможно, да. Означает ли это, что я когда–нибудь в своей жизни смог бы задуматься о том, чтобы стать президентом? Не знаю, это кажется далекой и сложной перспективой, но никогда не говори никогда», – заявил Надаль.

Рафаэль Надаль Реал Мадрид
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
