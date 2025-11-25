ФОТО. Рафаэль Надаль дал совет Ламину Ямалю

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль, завершивший карьеру в прошлом году, обратился с важным посланием к 18-летнему таланту «Барселоны» и сборной Испании Ламину Ямалю.

В интервью программе Movistar+ «Universo Valdano» он рассказал, что посоветовал бы молодому игроку, стремительно ставшему звездой.

«Пусть он окружит себя людьми, которые действительно хотят ему помочь, и будет достаточно умным, чтобы слушать то, что успешные люди обычно слушать не хотят», – сказал Надаль. По его словам, рядом с Ямалем должны быть те, кто искренне желает ему добра, даже если их советы непросты.

Надаль также подчеркнул, что Ямалю важно «оставаться приземленным и не жить в нереальном мире», несмотря на популярность и давление медиа.