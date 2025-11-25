Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Рафаэль Надаль дал совет Ламину Ямалю
Другие новости
25 ноября 2025, 04:00 | Обновлено 25 ноября 2025, 04:16
29
0

ФОТО. Рафаэль Надаль дал совет Ламину Ямалю

Легендарный теннисист дал Ламину Ямалю одну подсказку

25 ноября 2025, 04:00 | Обновлено 25 ноября 2025, 04:16
29
0
ФОТО. Рафаэль Надаль дал совет Ламину Ямалю
Instagram. Ламин Ямаль

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль, завершивший карьеру в прошлом году, обратился с важным посланием к 18-летнему таланту «Барселоны» и сборной Испании Ламину Ямалю.

В интервью программе Movistar+ «Universo Valdano» он рассказал, что посоветовал бы молодому игроку, стремительно ставшему звездой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Пусть он окружит себя людьми, которые действительно хотят ему помочь, и будет достаточно умным, чтобы слушать то, что успешные люди обычно слушать не хотят», – сказал Надаль. По его словам, рядом с Ямалем должны быть те, кто искренне желает ему добра, даже если их советы непросты.

Надаль также подчеркнул, что Ямалю важно «оставаться приземленным и не жить в нереальном мире», несмотря на популярность и давление медиа.

По теме:
ФОТО. Лучшая футболистка мира показала себя в новой роли
Вот почему сорвался трансфер Месси в Барселону в 2023-м. Полная история
ФОТО. Красавица! Невеста Криштиану Роналду впечатлила фигурой
фото Ламин Ямаль Барселона lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто герой матча? Известна оценка Миколенко за победный матч против МЮ
Футбол | 25 ноября 2025, 01:57 0
Кто герой матча? Известна оценка Миколенко за победный матч против МЮ
Кто герой матча? Известна оценка Миколенко за победный матч против МЮ

Украинцу удалось отыграть все 90 минут

Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Футбол | 24 ноября 2025, 10:29 23
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности

Коуч и президент «Динамо» встретились перед игрой с «Колосом»

На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Футбол | 24.11.2025, 06:02
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Футбол | 24.11.2025, 07:33
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Матч-триллер и 2 ассиста от Батагова! Трабзонспор вырвал сумасшедшую победу
Футбол | 24.11.2025, 21:13
Матч-триллер и 2 ассиста от Батагова! Трабзонспор вырвал сумасшедшую победу
Матч-триллер и 2 ассиста от Батагова! Трабзонспор вырвал сумасшедшую победу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
24.11.2025, 14:23 9
Футбол
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 6
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
23.11.2025, 12:10 1
Авто/мото
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 7
Футбол
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 18
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем