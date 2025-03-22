Казахстан неудачно стартовал на квалификации ЧМ-2026. Успех сборной Чехии
Состоялось три матча квалификации к мировому первенству
Сегодня, 22 марта, продолжаются матчи квалификации чемпионата мира по футболу 2026.
Сборная Казахстана проиграла первый матч квалификации. В Кардиффе победу благодаря голам Даниэля Джеймса, Бена Дэвиса и Робби Матондо одержал Уэльс – 3:1.
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Чехия на домашней арене благодаря голу Патрика Шика победила Фарерские острова. Израиль, пропустив первым в матче, сумел вырвать победу против сборной Эстонии.
Чемпионат мира. Квалификация, 22 марта.
Группа J
Уэльс – Казахстан – 3:1
Голы: Джеймс, 9, Дэвис, 47, Матондо, 90+1 – Тагиберген, 32 (пенальти).
Группа І
Израиль – Эстония – 2:1
Голы: Хейн, 23 (автогол), Даса, 75 – Паскочи, 10.
Группа L
Чехия – Фарерские острова – 1:0
Гол: Шик, 25.
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