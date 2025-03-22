Казахстан неудачно стартовал на квалификации ЧМ-2026. Успех сборной Чехии

Сегодня, 22 марта, продолжаются матчи квалификации чемпионата мира по футболу 2026.

Сборная Казахстана проиграла первый матч квалификации. В Кардиффе победу благодаря голам Даниэля Джеймса, Бена Дэвиса и Робби Матондо одержал Уэльс – 3:1.

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Чехия на домашней арене благодаря голу Патрика Шика победила Фарерские острова. Израиль, пропустив первым в матче, сумел вырвать победу против сборной Эстонии.

Чемпионат мира. Квалификация, 22 марта.

Группа J

Уэльс – Казахстан – 3:1

Голы: Джеймс, 9, Дэвис, 47, Матондо, 90+1 – Тагиберген, 32 (пенальти).

Группа І

Израиль – Эстония – 2:1

Голы: Хейн, 23 (автогол), Даса, 75 – Паскочи, 10.

Группа L

Чехия – Фарерские острова – 1:0

Гол: Шик, 25.