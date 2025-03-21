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ЧМ. Квалификация. Европа
Андорра
21.03.2025 21:45 – 60 0 : 1
Латвия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
21 марта 2025, 21:35 | Обновлено 21 марта 2025, 22:56
309
0

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи игрового дня. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026

21 марта 2025, 21:35 | Обновлено 21 марта 2025, 22:56
309
0
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи игрового дня. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 марта проходят матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборные Англии и Албании проведут игру на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

1-й тур, 21 марта

  • 19:00. Кипр – Сан-Марино – 2:0
  • 21:45. Англия – Албания
  • 21:45. Андорра – Латвия
  • 21:45. Мальта – Финляндия
  • 21:45. Польща – Литва
  • 21:45. Румыния – Босния и Герцеговина

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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