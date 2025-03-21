Чемпионат мира21 марта 2025, 21:35 | Обновлено 21 марта 2025, 22:56
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Квалификация ЧМ-2026. Все матчи игрового дня. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026
21 марта 2025, 21:35 | Обновлено 21 марта 2025, 22:56
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Вечером 21 марта проходят матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Сборные Англии и Албании проведут игру на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
1-й тур, 21 марта
- 19:00. Кипр – Сан-Марино – 2:0
- 21:45. Англия – Албания
- 21:45. Андорра – Латвия
- 21:45. Мальта – Финляндия
- 21:45. Польща – Литва
- 21:45. Румыния – Босния и Герцеговина
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.
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