Арсенал – ПСВ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25
12 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].
Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе.
Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Реала, либо против Атлетико.
Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала
Ответный матч, 12 марта
Арсенал (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 0:0 (матч продолжается) [первый поединок – 7:1]
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Арсенал – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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