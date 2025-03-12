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Лига чемпионов
12 марта 2025, 22:03 |
346
0

Арсенал – ПСВ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25

12 марта 2025, 22:03 |
346
0
Арсенал – ПСВ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе.

Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Реала, либо против Атлетико.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 12 марта

Арсенал (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 0:0 (матч продолжается) [первый поединок – 7:1]

(новость обновляется)

Арсенал – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Лига чемпионов Арсенал Лондон ПСВ Арсенал - ПСВ видео голов и обзор Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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