Инсайдер подтвердил. Известно, где Роналду будет играть до 2026 года

40-летний португальский легендарный форвард Криштиану Роналду продлил контракт с саудовским клубом Аль-Наср.

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, новое соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года. Предыдущий контракт истекал летом 2025.

Криштиану присоединился к Аль-Насру в 2023. В текущем сезоне на его счету 26 матчей во всех турнирах, 24 гола и отдал 4 голевые передачи.

В кампании 2024/25 Аль-Наср занимает третье место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 41 пунктом. Роналду является лидером в бомбардирской гонке с 16 голами. У ближайшего преследователя Карима Бензема 14 забитых мячей.

5 февраля КриРо отпраздновал 40-летие. Sport.ua подготовил краткий обзор его карьеры, за которую он уже забил 924 гола.

