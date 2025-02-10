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  4. Инсайдер подтвердил. Известно, где Роналду будет играть до 2026 года
Саудовская Аравия
10 февраля 2025, 00:01 |
623
0

Инсайдер подтвердил. Известно, где Роналду будет играть до 2026 года

Николо Скира сообщает: Криштиану продлил контракт с Аль-Насром

10 февраля 2025, 00:01 |
623
0
Инсайдер подтвердил. Известно, где Роналду будет играть до 2026 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

40-летний португальский легендарный форвард Криштиану Роналду продлил контракт с саудовским клубом Аль-Наср.

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, новое соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года. Предыдущий контракт истекал летом 2025.

Криштиану присоединился к Аль-Насру в 2023. В текущем сезоне на его счету 26 матчей во всех турнирах, 24 гола и отдал 4 голевые передачи.

В кампании 2024/25 Аль-Наср занимает третье место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 41 пунктом. Роналду является лидером в бомбардирской гонке с 16 голами. У ближайшего преследователя Карима Бензема 14 забитых мячей.

5 февраля КриРо отпраздновал 40-летие. Sport.ua подготовил краткий обзор его карьеры, за которую он уже забил 924 гола.

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Николо Скира Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд продление контракта чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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