Легенда, бомбардир і суператлет. Еталон ідеального гравця: Роналду вже 40

5 февраля свой день рождения празднует легенда клубного и международного футбола Криштиану Роналду. Рекорды, трофеи, невероятная статистика, продолжительность, стабильность – все это о португальце.

Свой футбольный путь Роналду начал в возрасте 8 лет за любительскую команду «Андоринья», где отец молодой звезды отвечал за материальную базу клуба. В 1995 году подписал контракт с «Насиуналем», а уже в конце сезона получил приглашение на просмотр в «Спортинг», в котором начал выступать за молодежные команды.

В августе 2001 года подписал свой первый профессиональный контракт на четыре года с зарплатой 2000 евро в месяц. 14 августа 2002 года сыграл свой дебютный матч за португальский клуб в квалификации Лиги чемпионов против «Интера». Первый трофей в профессиональной карьере получил 18 августа того же года, выиграв Суперкубок Португалии.

В своем первом матче чемпионата оформил дубль и стал самым молодым автором гола в истории «Спортинга» (17 лет 8 месяцев и 2 дня).

Летом 2003 года Криштиану заметил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. 6 августа в товарищеском матче «Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» португальский клуб победил (3:1), а Роналду своей игрой удивил англичан. Уже 2 августа Роналду официально стал игроком «красных дьяволов», а сумма трансфера составила 12 млн фунтов. Криш стал первым португальским игроком в истории клуба. 16 августа 2003 года сыграл первый матч в составе «красных дьяволов» против «Болтон Вондерерс» на «Олд Траффорде».

Первый гол за английскую команду Роналду забил против «Портсмута» со штрафного. 12 января 2008 года в матче против «Ньюкасла» оформил свой первый хет-трик в карьере.

В своем первом финале Лиги чемпионов против «Челси» (21 мая 2008 года) отметился забитым мячом. Поединок завершился победой «красных дьяволов» в серии пенальти, а Криштиану получил свой первый кубок Лиги чемпионов. По итогам того сезона он стал лучшим бомбардиром АПЛ (31 гол) и первым вингером в истории, который выиграл «Золотую бутсу».

По итогам 2008 года Роналду получил свой первый «Золотой мяч».

Лучшие голы Криштиану Роналду

26 июня 2009 года официально стал игроком мадридского «Реала». Трансфер обошелся «сливочным» в 93 млн евро. Роналду получил рекордную зарплату в футболе на то время (13 млн евро в год). Первый поединок в составе испанского клуба состоялся 29 августа 2009 года против «Депортиво». В этом же поединке Криштиану забил первый мяч за «Реал».

В кампании Лиги чемпионов 2013/14 превзошел рекорд Лионеля Месси и Жозе Альтафини по количеству голов в ЛЧ за один сезон (16).

2016 год стал для Криштиану решающим на международном уровне. Игрок в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, одолев Францию в финале турнира.

В сезоне 2017/18 выиграл свою пятую Лигу чемпионов и стал первым игроком в истории турнира, который шесть раз подряд завершал сезон лучшим бомбардиром соревнования.

10 июля 2018 года официально перешел в итальянский «Ювентус» за 100 млн евро (самый дорогой трансфер в истории итальянских клубов). Первые голы за «старую сеньору» забил 16 сентября того же года. 19 сентября в первом матче ЛЧ в составе новой команды получил первую красную карточку за все время выступления в соревновании.

В конце 2021 года начались слухи о возможном уходе Роналду из «Ювентуса». 27 августа 2021 года «красные дьяволы» объявили о возвращении Криштиану. В начале Криштиану показывал невероятный уровень в составе «МЮ» но из-за конфликта с главным тренером Эрик тен Гагом 22 ноября 2022 года контракт игрока с клубом был расторгнут.

30 декабря 2022 года Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Насром», за который выступает до сих пор.

За всю свою профессиональную карьеру Криштиану Роналду выиграл 35 трофея, среди которых:

Лига чемпионов (5): 2007/08, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18

Суперкубок УЕФА (3): 2014, 2016, 2017

Клубный чемпионат мира по футболу (4): 2008, 2014, 2016, 2017

Лига Наций УЕФА (1): 2018/19

Чемпион Европы (1): 2016

Суперкубок Португалии (1): 2002

Чемпионат Англии (3): 2006/07, 2007/08, 2008/09

Кубок Англии (1): 2003/04

Кубок Футбольной лиги (2): 2005/06, 2008/09

Суперкубок Англии (2): 2007, 2008

Чемпионат Испании (2): 2011/12, 2016/17

Кубок Испании (2): 2010/11, 2013/14

Суперкубок Испании (2): 2012, 2017

Чемпионат Италии (2): 2018/19, 2019/20

Кубок Италии (1): 2020/21

Суперкубок Италии (2): 2018, 2020

Кубок Арабской лиги чемпионов (1): 2023

Португалец за свою невероятную карьеру стал лучшим бомбардиром: Лиги чемпионов (140), мадридского «Реала» (450) и сборной Португалии (135).

Самыми престижными личными наградами в его коллекции являются:

«Золотой мяч» (5) – 2008, 2013, 2014, 2016, 2017

«Золотая бутса» (4) – 2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15

Всего Криштиану сыграл 1253 матча, забил 923 гола («Реал Мадрид» – 450, «Манчестер Юнайтед» – 145, сборная Португалии – 135, «Ювентус» – 101, «Аль-Наср» – 87, «Спортинг» – 5) и отдал 287 результативных передач.

Следующая цель легенды в карьере – отметка в 1000 забитых голов.