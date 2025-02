Ливерпуль набрал самый низкий показатель xG за время руководства Слота

xG «Ливерпуля» в матче против «Плимута» составил 0.44 – это самый низкий показатель в игре под руководством Арне Слота.

9 февраля состоялся матч Кубка Англии между командами «Ливерпуля» и «Плимут». Встреча завершилась минимальной победой владельцев поля со счетом 1:0. Харди забил победный гол с 11-метровой отметки на 53-й минуте поединка.

«Ливерпуль» в этом сезоне занимает первое место в АПЛ (17 побед, 5 ничьих, 1 поражение), а «Плимут» – последнее (24-е) в Чемпионшипе (5 побед, 10 ничьих, 15 поражений).

Команда Арне Слота вылетела из Кубка Англии, а «Плимут» прошел в следующий раунд турнира.

0.44 - Liverpool accumulated an open play xG of just 0.44 today against Plymouth Argyle, their lowest in a game under Arne Slot so far. Lacking. pic.twitter.com/tiuXA74KH6