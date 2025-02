9 февраля прошел матч 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Плимут и Ливерпуль.

Коллективы сыграли на стадионе Хоум Парк. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский центральный защитник Плимута Максим Таловеров вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Кубок Англии 2024/25. 1/16 финала, 9 февраля

Плимут – Ливерпуль – 1:0

Гол: Харди, 53 (пен.)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Харди, 53 мин. (пен.)

WOW 😱



Ryan Hardie scores from the spot to put @Argyle ahead against Liverpool 🤯



Just look at the celebrations!#EmiratesFACup pic.twitter.com/FdHSr8tcCW