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Кубок Англии
Плимут
09.02.2025 17:00 – FT 1 : 0
Ливерпуль
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Англия
09 февраля 2025, 18:57 | Обновлено 09 февраля 2025, 19:04
2753
15

Плимут с Таловеровым сенсационно выбил Ливерпуль из Кубка Англии

Хозяева поля с минимальным счетом одолели «красных»

09 февраля 2025, 18:57 | Обновлено 09 февраля 2025, 19:04
2753
15
Плимут с Таловеровым сенсационно выбил Ливерпуль из Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Плимут

В воскресенье, 9 февраля, проходил матч 4-го этапа Кубка Англии между «Плимутом» и «Ливерпулем».

Встречу принимал Хоум Парк в Плимуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Гости, в составе которых вышли в большинстве своем резервисты, все равно подходили к матчу в статусе очевидного фаворита, но провели довольно посредственный первый тайм. Преимущество во владении мячом стало единственным успехом «красных» в первые 45 минут.

Вторая половина матча началась для команды Арне Слота еще более печально: на 53-й минуте форвард хозяев поля Райан Харди реализовал пенальти в ворота Куивина Келлехера. После пропущенного мяча «красные» включились и создали несколько опасных моментов у ворот соперника, которые не удалось конвертировать в голы. Матч закончился со счетом 1:0. Команда Арне Слота покинула турнир, а «Плимут» прошел в следующий раунд Кубка Англии.

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров провел на поле весь матч.

Кубок Англии. 4-й этап

Плимут – Ливерпуль – 1:0

Голы: Харди, 53 (пенальти)

Предупреждения: Бунду, 70, Соринола, 79 – Ньони, 18, Мабайа, 43

Плимут: Азар, Плегезуело (Паллсон, 67), Катич, Таловеров, Пучаксз, Гиаби, Ранделл (Боатенг, 72), Соринола, Райт, Харди (Обафеми, 81), Бунду (Тьяни, 72)

Ливерпуль: Келлехер, Цимикас, Гомес (Мабайа, 11 (Нуньес, 58), Куанса, Макконнелл, Ньйони (Доэрти, 76), Эндо, Эллиот, Диас, Жота, Кьеза

Фото матча:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 15
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Артур Отаманчук
Дак этот Плимут кротов оболванит 8-0 как два пальца об асфальт.
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+4
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saltim
Таловеров очень даже неплохо сыграл а воротник матч жизни выдал
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+4
pol-55
Прям *Битва при Плімуті*,потішили своїх вболівальників,і ще 9хв.в 2му таймі,напевно суддя давав фору Ліверу.
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+1
SanYa_TheBest
Ну шо, як там поради Максу щодо вибору команди?
Хоча, якщо чесно, Плімут дуже примітивно грає. Вибиває вперед, та обороняється.
Але це добре, буде більше досвіду в захисті.
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+1
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Mark4854590
Ось за це і варто любити Кубок Англії! Сенсаціїї на кожному етапі
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+1
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Love_to_Rybka_and_FCSD
Вітаємо Максима і Ко!🎉🥳😊
Донецький характер!⚒️
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-5
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apepa
Cлив
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-7
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