Плимут с Таловеровым сенсационно выбил Ливерпуль из Кубка Англии

В воскресенье, 9 февраля, проходил матч 4-го этапа Кубка Англии между «Плимутом» и «Ливерпулем».

Встречу принимал Хоум Парк в Плимуте.

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Гости, в составе которых вышли в большинстве своем резервисты, все равно подходили к матчу в статусе очевидного фаворита, но провели довольно посредственный первый тайм. Преимущество во владении мячом стало единственным успехом «красных» в первые 45 минут.

Вторая половина матча началась для команды Арне Слота еще более печально: на 53-й минуте форвард хозяев поля Райан Харди реализовал пенальти в ворота Куивина Келлехера. После пропущенного мяча «красные» включились и создали несколько опасных моментов у ворот соперника, которые не удалось конвертировать в голы. Матч закончился со счетом 1:0. Команда Арне Слота покинула турнир, а «Плимут» прошел в следующий раунд Кубка Англии.

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров провел на поле весь матч.

Кубок Англии. 4-й этап

Плимут – Ливерпуль – 1:0

Голы: Харди, 53 (пенальти)

Предупреждения: Бунду, 70, Соринола, 79 – Ньони, 18, Мабайа, 43

Плимут: Азар, Плегезуело (Паллсон, 67), Катич, Таловеров, Пучаксз, Гиаби, Ранделл (Боатенг, 72), Соринола, Райт, Харди (Обафеми, 81), Бунду (Тьяни, 72)

Ливерпуль: Келлехер, Цимикас, Гомес (Мабайа, 11 (Нуньес, 58), Куанса, Макконнелл, Ньйони (Доэрти, 76), Эндо, Эллиот, Диас, Жота, Кьеза

Фото матча: