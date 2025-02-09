Плимут с Таловеровым сенсационно выбил Ливерпуль из Кубка Англии
Хозяева поля с минимальным счетом одолели «красных»
В воскресенье, 9 февраля, проходил матч 4-го этапа Кубка Англии между «Плимутом» и «Ливерпулем».
Встречу принимал Хоум Парк в Плимуте.
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Гости, в составе которых вышли в большинстве своем резервисты, все равно подходили к матчу в статусе очевидного фаворита, но провели довольно посредственный первый тайм. Преимущество во владении мячом стало единственным успехом «красных» в первые 45 минут.
Вторая половина матча началась для команды Арне Слота еще более печально: на 53-й минуте форвард хозяев поля Райан Харди реализовал пенальти в ворота Куивина Келлехера. После пропущенного мяча «красные» включились и создали несколько опасных моментов у ворот соперника, которые не удалось конвертировать в голы. Матч закончился со счетом 1:0. Команда Арне Слота покинула турнир, а «Плимут» прошел в следующий раунд Кубка Англии.
Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров провел на поле весь матч.
Кубок Англии. 4-й этап
Плимут – Ливерпуль – 1:0
Голы: Харди, 53 (пенальти)
Предупреждения: Бунду, 70, Соринола, 79 – Ньони, 18, Мабайа, 43
Плимут: Азар, Плегезуело (Паллсон, 67), Катич, Таловеров, Пучаксз, Гиаби, Ранделл (Боатенг, 72), Соринола, Райт, Харди (Обафеми, 81), Бунду (Тьяни, 72)
Ливерпуль: Келлехер, Цимикас, Гомес (Мабайа, 11 (Нуньес, 58), Куанса, Макконнелл, Ньйони (Доэрти, 76), Эндо, Эллиот, Диас, Жота, Кьеза
Фото матча:
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Донецький характер!⚒️