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  4. Арне СЛОТ – о вылете из Кубка Англии: «Это большое разочарование»
Англия
09 февраля 2025, 23:22 | Обновлено 09 февраля 2025, 23:31
268
0

Арне СЛОТ – о вылете из Кубка Англии: «Это большое разочарование»

«Ливерпуль» неожиданно проиграл клубу «Плимут» со счетом 0:1

09 февраля 2025, 23:22 | Обновлено 09 февраля 2025, 23:31
268
0
Арне СЛОТ – о вылете из Кубка Англии: «Это большое разочарование»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот нашел слова после сенсационного поражения в 1/16 финала Кубка Англии против аутсайдера Чемпионшипа «Плимута» (0:1).

«Результат очевиден, это большое разочарование, и то, как мы играли, тоже не было поводом для радости. Единственное, чему я был рад, так это тому, что ребята продолжали бороться, и, вероятно, лучшая часть нашей игры была показана на последних 10 минутах. Но надо отдать сопернику должное, хороший план игры, они невероятно усердно работали и получили заслуженный пенальти, потому что это был явный пенальти – правильное решение. Но это, конечно, сильно повлияло на игру, потому что у обеих команд почти не было шансов, и вдруг вы получаете пенальти. Опять же, это было правильное решение, но они вели со счетом 1:0 и продолжали бороться до конца. Вратарь сделал один или два хороших сейва в конце, но мы почти ничего не создали.

Жалею ли я, что выбрал такой состав? Нет, потому что никогда не знаешь, что случится, если бы мы играли основой. Чтобы запасные были готовы в предстоящие месяцы, им нужно игровое время, и вы видели сегодня, что некоторым из этих игроков действительно нужны такие игры, чтобы быть готовыми к последним трем месяцам сезона», – сказав Слот.

Напомним, что второй матч за «Плимут» отыграл Максим Таловеров, получивший от аналитиков оценку 7.3.

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Андрей Витренко Источник: ФК Ливерпуль
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