Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Плимут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Англии
Плимут
09.02.2025 17:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 февраля 2025, 11:55 | Обновлено 09 февраля 2025, 11:56
79
0

Плимут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 февраля в 17:00 поединок 1/16 финала английского кубка

09 февраля 2025, 11:55 | Обновлено 09 февраля 2025, 11:56
79
0
Плимут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Плимут» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Плимуте на стадионе «Хоум Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, в составе «Плимута» выступает украинский центральный защитник Максим Таловеров.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Плимут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плимут – Ливерпуль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Митома превзошел показатели прошлого сезона по результативным действиям
«Это было запланировано». Пресс-конференция Марески после вылета из кубка
Барселона нацелилась на суперзвезду Ливерпуля. Все зависит от Араухо
Кубок Англии по футболу смотреть онлайн Максим Таловеров Плимут Ливерпуль
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плимут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Футбол | 09 февраля 2025, 11:43 0
Плимут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Плимут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 9 февраля в 17:00 по Киеву

Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Футбол | 09 февраля 2025, 09:37 5
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии

Алексей Сливченко рассказывает о втором боливийском легионере в истории «горняков»

Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Бокс | 09.02.2025, 01:34
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Бокс | 09.02.2025, 08:49
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
Футбол | 09.02.2025, 02:55
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КРАСЮК: «Вы глупые, если так говорите о Фьюри. Он мог выиграть у Усика»
КРАСЮК: «Вы глупые, если так говорите о Фьюри. Он мог выиграть у Усика»
08.02.2025, 01:54 3
Бокс
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
07.02.2025, 17:31 6
Футбол
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
08.02.2025, 17:11
Футзал
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
08.02.2025, 22:27 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
07.02.2025, 20:26
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
09.02.2025, 01:27 1
Бокс
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
08.02.2025, 00:58 2
Футбол
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
07.02.2025, 18:18 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем