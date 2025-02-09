Плимут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 февраля в 17:00 поединок 1/16 финала английского кубка
В воскресенье, 9 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Плимут» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Плимуте на стадионе «Хоум Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Напомним, в составе «Плимута» выступает украинский центральный защитник Максим Таловеров.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Плимут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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