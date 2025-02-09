В воскресенье, 9 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Плимут» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Плимуте на стадионе «Хоум Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, в составе «Плимута» выступает украинский центральный защитник Максим Таловеров.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Плимут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция