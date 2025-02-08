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08 февраля 2025, 20:39 |
22
0

Плимут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 9 февраля в 17:00 по Киеву

08 февраля 2025, 20:39 |
22
0
Плимут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

В воскресенье, 9 февраля, состоится матч 4-го раунда Кубка Англии «Плимут» – «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Хоум Парк».

Плимут

«Плимут» в зимнее трансферное окно приобрел защитника сборной Украины Максима Таловерова. Украинец сразу влился в состав и был признан лучшим игроком в матче с «Вест Бромвичем». В том поединке «Плимут» выиграл со счетом 2:1. В четырех матчах до этого матча у «Плимута были две ничьи и два поражения, а серия без побед длилась с ноября 2024 года. «Плимут» набрал 25 очков в 30 матчах и находится на последнем месте турнирной таблицы Чемпионшипа. А вот в предыдущем раунде Кубка Англии «Плимут» преподнес сюрприз. Команда на выезде играла с «Брентфордом» и одержала победу 1:0.

Ливерпуль

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ. Команда Арне Слота набрала 56 очков в 23 матчах (17 побед, 5 ничьих и всего одно поражение). Ливерпуль в трех последних матчах чемпионата обыграл «Брентфорд» (2:0), «Ипсвич» (4:1) и «Борнмут» (2:0). Отрыв от «Арсенала» составляет 6 очков. При этом у «Ливерпуля» есть еще матч в запасе. 6 февраля «Ливерпуль» в полуфинале Кубка Английской лиги не оставил шансов «Тоттенхэму» (4:0). В предыдущем раунде Кубка Англии «Ливерпуль» ожидаемо победил «Аккрингтон» (4:0).

Личные встречи

В предыдущих очных матчах команды результативностью не радовали. Поединок на «Энфилде» закрнчился вничью 0:0. А на выезде «Ливерпуль» победил 1:0.

«Плимут» – «Ливерпуль»: ключевая статистика и тренды

В каждом из последних восьми матчей «Ливерпуль» не уходил с поля без забитого мяча. «Плимут» пропускал в последних пяти матчах.

Возможные составы

  • «Плимут»: Азар, Плегесуэло, Катич, Таловеров, Соринола, Хаутон, Рэнделл, Мумба, Райт, Байду, Харди.
  • «Ливерпуль»: Келлехер, Гомес, Куанса, ван Дейк, Цимикас, Эндо, Мак Аллистер, Кьеза, Эллиотт, Диас, Жота.

Прогноз

«Ливерпуль» должен серьезно отнестись к поединку и надежно сыграть в обороне. Возможен вариант, что забьет только одна команда (коэффициент 1,68).

Прогноз Sport.ua
Плимут
9 февраля 2025 -
17:00
Ливерпуль
Забьет только одна команда 1,68 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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