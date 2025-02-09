Лацио повторил свой рекорд в Серии А, установленный в сезоне 1994/95
Произошло это во встрече против «Монцы»
Игроки «Лацио» в этом розыгрыше Серии А забили 13 голов, выходя на замену, что является клубным рекордом в одной кампании чемпионата Италии с сезона 1994/95.
8 февраля состоялась игра 24-го тура итальянского чемпионата между командами «Лацио» и «Монца». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.
Лучшим бомбардиром «бело-голубых» в этой кампании Серии А является Валентин Кастельянос (9), а лучшим ассистентом - Нуну Тавареш (8).
В этом сезоне чемпионата Италии «Лацио» располагается на четвертом месте в турнирной таблице (14 побед, 3 ничьи, 7 поражений).
13 - Lazio have scored 13 goals with substitutes this season, their record in a single #SerieA season since 1994/95. Group.#LazioMonza— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 9, 2025
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