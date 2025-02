Лацио повторил свой рекорд в Серии А, установленный в сезоне 1994/95

Игроки «Лацио» в этом розыгрыше Серии А забили 13 голов, выходя на замену, что является клубным рекордом в одной кампании чемпионата Италии с сезона 1994/95.

8 февраля состоялась игра 24-го тура итальянского чемпионата между командами «Лацио» и «Монца». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

Лучшим бомбардиром «бело-голубых» в этой кампании Серии А является Валентин Кастельянос (9), а лучшим ассистентом - Нуну Тавареш (8).

В этом сезоне чемпионата Италии «Лацио» располагается на четвертом месте в турнирной таблице (14 побед, 3 ничьи, 7 поражений).

