Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лацио повторил свой рекорд в Серии А, установленный в сезоне 1994/95
Италия
09 февраля 2025, 20:59 |
156
1

Лацио повторил свой рекорд в Серии А, установленный в сезоне 1994/95

Произошло это во встрече против «Монцы»

09 февраля 2025, 20:59 |
156
1
Лацио повторил свой рекорд в Серии А, установленный в сезоне 1994/95
Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки «Лацио» в этом розыгрыше Серии А забили 13 голов, выходя на замену, что является клубным рекордом в одной кампании чемпионата Италии с сезона 1994/95.

8 февраля состоялась игра 24-го тура итальянского чемпионата между командами «Лацио» и «Монца». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

Лучшим бомбардиром «бело-голубых» в этой кампании Серии А является Валентин Кастельянос (9), а лучшим ассистентом - Нуну Тавареш (8).

В этом сезоне чемпионата Италии «Лацио» располагается на четвертом месте в турнирной таблице (14 побед, 3 ничьи, 7 поражений).

По теме:
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
Пулишич – лучший ассистент Серии А с начала своего дебюта за Милан
Лацио разгромил аутсайдера чемпионата, Монцу, в игре с шестью голами
Серия A Монца чемпионат Италии по футболу Лацио статистика рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Бокс | 09 февраля 2025, 01:34 11
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина

Состоялся большой вечер бокса в Манчестере

Лапорта поставил 2 условия. Возвращение Неймара в Барселону возможно
Футбол | 09 февраля 2025, 19:35 1
Лапорта поставил 2 условия. Возвращение Неймара в Барселону возможно
Лапорта поставил 2 условия. Возвращение Неймара в Барселону возможно

Именитому бразильцу нужно вернуть игровую форму и пойти на снижение зарплаты

Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Футбол | 09.02.2025, 19:51
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Катмен Усика: «Александру не стоит этого делать. Это опасно»
Бокс | 08.02.2025, 23:20
Катмен Усика: «Александру не стоит этого делать. Это опасно»
Катмен Усика: «Александру не стоит этого делать. Это опасно»
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Футбол | 09.02.2025, 09:37
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Як то колись давно казали коментатори - тренер вгадав із заміною
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
08.02.2025, 07:37 3
Бокс
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
08.02.2025, 08:10 9
Футбол
Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
07.02.2025, 17:12 49
Футбол
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
08.02.2025, 17:11
Футзал
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
09.02.2025, 08:49
Бокс
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
07.02.2025, 21:02 4
Футбол
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
07.02.2025, 16:05 7
Футбол
КРАСЮК: «Вы глупые, если так говорите о Фьюри. Он мог выиграть у Усика»
КРАСЮК: «Вы глупые, если так говорите о Фьюри. Он мог выиграть у Усика»
08.02.2025, 01:54 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем