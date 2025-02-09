Лацио разгромил аутсайдера чемпионата, Монцу, в игре с шестью голами

В матче 24-го тура итальянской Серии А «Лацио» из Рима встречался с «Монцей».

Римляне были фаворитами в этой игре, но соперник в первом тайме старался не пропустить любой ценой.

Несмотря на многочисленные атаки, футболисты «Лацио» пробили тотальную защиту «Монцы» только на 31-й минуте – результативный удар на счету Адама Марушича.

На второй тайм гостей не хватило. На 57-й минуте Педро удвоил преимущество «Лацио», а через пять минут Валентин Кастельянос установил на табло - 3:0.

На 77-й минуте Педро оформил дубль. При счете 4:0, возможности начали появляться и у «Монцы». Одной такой воспользовался Иван Проведел, который реализовал пенальти.

Но последнее слово было за игроками «Лацио». На 88-й минуте Олувафисайо Деле-Баришу забил свой мяч. В итоге - 5:1.

«Лацио» - после победы, на 4-й строчке, а «Монца» продолжает замыкать турнирное положение.

В параллельной игре «Кальяри» встречалось с «Пармой». Первый тайм завершился со счетом 0:0, а во втором команды начали забивать.

Хозяева поля забили дважды, а гости лишь один раз. «Кальяри» победил со счетом 2:1.

«Кальяри» расположился на 13-й строчке. У «Пармы» проблемы, ведь команда в зоне вылета на 18-й позиции.

Серия А. 26-й тур. 9 февраля

Лацио – Монца – 5:1

Голы: Марушич, 31, Педро, 57, 77, Кастельянос, 63, Деле-Баришу, 88, - Сенси, 86 (с пенальти)

Видео голов и обзор матча

Кальяри – Парма – 2:1

Голы: Вольякко, 57 (автогол), Коман, 70, - Леони, 79

Видео голов и обзор матча

Фотоотчет с матча Лацио – Монца

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine