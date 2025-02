Впервые с 2014 года Реал, Атлетико и Барса – вместе в полуфинале Кубка

«Реал Мадрид», «Атлетико Мадрид» и «Барселона» сыграют вместе в полуфинале Кубка Испании впервые с 2014 года.

4, 5 и 6 февраля состоялись матчи 1/4 финала Кубка Испании. «Сливочные» победили «Леганес» со счетом 3:2, «матрасники» одержали уверенную победу над «Хетафе» (5:0), а «Барселона» разгромила «Валенсию» (5:0).

Это также седьмой раз в истории соревнования, когда все три гранда испанского футбола прошли в полуфинал в одном розыгрыше.

12 февраля состоится жеребьевка полуфинала Кубка Испании, где определятся пары среди команд: «Реал», «Атлетико», «Барселона» и «Реал Сосьедад».

2014 - Real Madrid, Atlético de Madrid & Barcelona will meet in the Copa's Semifinals for the 7nth time in the competition ever, the first since 2014 when Real Sociedad also progressed to this round. Favourites.#FCBarcelona 💙❤#RealMadrid 🤍💜#Atleti 🤍❤#RealSociedad 🤍💙 pic.twitter.com/9qXfgfiTcq