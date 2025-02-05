Атлетико Мадрид

Вечером 4 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании.

«Атлетико» на домашней арене «Метрополитано» в Мадриде крупно обыграл «Хетафе» (5:0).

Форвард Джулиано Симеоне оформил дубль, а также по голу забили Самуэл Лино, Анхель Корреа и Александер Серлот.

Кубок Испании. 1/4 финала, 4 февраля

Атлетико – Хетафе – 5:0

Голы: Симеоне, 8, 17, Лино, 42, Корреа, 78, Серлот, 86

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