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Кубок Испании
Атлетико Мадрид
04.02.2025 22:30 – FT 5 : 0
Хетафе
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Испания
05 февраля 2025, 05:40 | Обновлено 05 февраля 2025, 06:09
168
0

Атлетико – Хетафе – 5:0. Разгром в четвертьфинале Кубка. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Кубка Испании.

05 февраля 2025, 05:40 | Обновлено 05 февраля 2025, 06:09
168
0
Атлетико – Хетафе – 5:0. Разгром в четвертьфинале Кубка. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании.

«Атлетико» на домашней арене «Метрополитано» в Мадриде крупно обыграл «Хетафе» (5:0).

Форвард Джулиано Симеоне оформил дубль, а также по голу забили Самуэл Лино, Анхель Корреа и Александер Серлот.

Кубок Испании. 1/4 финала, 4 февраля

Атлетико – Хетафе – 5:0

Голы: Симеоне, 8, 17, Лино, 42, Корреа, 78, Серлот, 86

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Самуел Лино (Атлетико Мадрид).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид).
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Хетафе Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу Анхель Корреа видео голов и обзор Александер Серлот Самуэл Лино Джулиано Симеоне
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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