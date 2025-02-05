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Кубок Испании
Атлетико Мадрид
04.02.2025 22:30 – FT 5 : 0
Хетафе
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Испания
05 февраля 2025, 00:50 | Обновлено 05 февраля 2025, 01:20
45
0

Дубль Симеоне. Атлетико отгрузил 5 мячей Хетафе и вышел в полуфинал Кубка

Вечером 4 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании

05 февраля 2025, 00:50 | Обновлено 05 февраля 2025, 01:20
45
0
Дубль Симеоне. Атлетико отгрузил 5 мячей Хетафе и вышел в полуфинал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Джулиано Симеоне

Вечером 4 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании.

«Атлетико» на домашней арене «Метрополитано» в Мадриде крупно обыграл «Хетафе» (5:0).

Форвард Джулиано Симеоне оформил дубль, а также по голу забили Самуэл Лино, Анхель Корреа и Александер Серлот.

В других полуфиналах сыграют Леганес – Реал (5 февраля), Реал Сосьедад – Осасуна, Валенсия – Барселона (6 февраля).

Кубок Испании. 1/4 финала, 4 февраля

Атлетико – Хетафе – 5:0

Голы: Симеоне, 8, 17, Лино, 42, Корреа, 78, Серлот, 86

Фотогалерея

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Самуел Лино (Атлетико Мадрид).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид).
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Атлетико Мадрид Хетафе видео голов и обзор Самуэл Лино Анхель Корреа Александер Серлот Кубок Испании по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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