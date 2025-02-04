Атлетико Мадрид

4 февраля на «Метрополитано» пройдет матч 1/4 финала кубка Испании, в котором «Атлетико» встретится с «Хетафе». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Атлетико

Команда в прошлом сезоне оказывалась под угрозой потерять привычное место в топ-4. Да и сам по себе финиш под скромной Жироной, пусть и показавшей свой максимум, было для мадридского гранда неприятным ударом. Реагируя на него, в столице Испании летом очень резко обновили состав. Нынешняя версия матрасников начинала не лучшим образом, и осенью даже некоторое время ходили слухи о возможной отставке Эль Чоло. Но потом была рекордная серия побед. И не только в Примере - в Лиге чемпионов испанцы показывали хорошие результаты. Но в январе вдруг проиграли одному из самых, пожалуй, слабых оппонентов - Леганесу. Потом не выиграли и у Вильярреала, закончив ничьей. Но на прошлой недели получилось победить и Ред Булл Зальцбург в еврокубке, и Мальорку в Ла Лиге.

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Хетафе

Клуб играет второй раз под руководством Пепе Бордаласа. Именно при нем, в первой каденции, синие добились максимального результата - выступали в плей-офф Лиги Европы, финишировали 5-ми в Примере. Вернувшись, он сначала спас о вполне реального вылета в 2023-м, и поднял на 12-е место в прошлой темпораде. Но в новом цикле получается заметно меньше: побед вдвое меньше, чем поражений, и никак не удается оторваться от опасной зоны. С другой стороны, очки начали в последнее время набираться все стабильнее, вот и с Севильей закончили 0:0. Но все же многие бы в таких условиях отказались от Копы дель Рей, сосредоточившись на борьбе за выживание в Ла Лиге. Но, похоже, в пригороде Мадрида есть определенные амбиции. И уже пройдено 4-х соперников, правда, довольно скромных - в предыдущем раунде выбили Понтеведру. Сейчас, конечно, будут совсем иные условия.

Статистика личных встреч

В последний раз синие обыгрывали статусных соседей в 2011-м. И в прошлом году уступили в обоих поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы хозяев. Но тут тратить силы не интересно никому - ждем типичных для соседей тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,68).