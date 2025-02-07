Испания07 февраля 2025, 02:09 | Обновлено 07 февраля 2025, 03:19
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Валенсия – Барселона – 0:5. Разгром в Кубке Испании. Видео голов и обзор
Матч 1/4 финала Кубка Испании начался в 22:30 по киевскому времени
07 февраля 2025, 02:09 | Обновлено 07 февраля 2025, 03:19
794
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В четверг, 6 февраля, прошел матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».
Встречу принимал стадион Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по киевскому времени.
Кубок Испании. 1/4 финала
Валенсия – Барселона – 0:5
Голы: Торрес, 3, 17, 30, Фермин, 23, Ямал, 59
❗️ Торрес забил в матче с Валенсией, 3-я минута, 0:1
❗️ Торрес забил в матче с Валенсией, 17-я минута, 0:2
❗️ Фермин забил в матче с Валенсией, 23-я минута, 0:3
❗️ Торрес забил в матче с Валенсией, 30-я минута, 0:4
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
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