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Кубок Испании
Валенсия
06.02.2025 22:30 – FT 0 : 5
Барселона
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Испания
07 февраля 2025, 02:09 | Обновлено 07 февраля 2025, 03:19
794
0

Валенсия – Барселона – 0:5. Разгром в Кубке Испании. Видео голов и обзор

Матч 1/4 финала Кубка Испании начался в 22:30 по киевскому времени

07 февраля 2025, 02:09 | Обновлено 07 февраля 2025, 03:19
794
0
Валенсия – Барселона – 0:5. Разгром в Кубке Испании. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В четверг, 6 февраля, прошел матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».

Встречу принимал стадион Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по киевскому времени.

Кубок Испании. 1/4 финала

Валенсия – Барселона – 0:5

Голы: Торрес, 3, 17, 30, Фермин, 23, Ямал, 59

❗️ Торрес забил в матче с Валенсией, 3-я минута, 0:1

❗️ Торрес забил в матче с Валенсией, 17-я минута, 0:2

❗️ Фермин забил в матче с Валенсией, 23-я минута, 0:3

❗️ Торрес забил в матче с Валенсией, 30-я минута, 0:4

❗️ Ямал забил в матче с Валенсией, 59-я минута, 0:5

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
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Валенсия - Барселона Барселона Валенсия видео голов и обзор Кубок Испании по футболу Ферран Торрес Фермин Лопес Ламин Ямал
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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