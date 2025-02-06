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Кубок Испании
Валенсия
06.02.2025 22:30 - : -
Барселона
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Испания
06 февраля 2025, 07:06 |
119
0

Валенсия – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании

Поединок состоится 6 февраля в 22:30 по Киеву

06 февраля 2025, 07:06 |
119
0
Валенсия – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

6 февраля на «Месталье» пройдет матч 1/4 финала кубка Испании, в котором «Валенсия» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Валенсия

Команда два года назад, в момент глубокого кризиса, назначили местную легенду, Бараху, тренером. Тот справился с задачей обеспечить выживания лос чес, а в следующем сезоне даже поднял в верхнюю часть таблицы. Оптимисты ждали, что клуб начнет снова бороться за еврокубки. Но вместо этого новый чемпионат приносил такие результаты, что пришлось вспоминать антирекорды. В итоге перед зимним перерывом наставник сменился - причем не поскупились на 3 миллиона, чтобы забрать у Вест Бромвича Корберана. И Карлос быстро начал оправдывать инвестиции. Он чуть не отобрал очки с Реалом в дебютном поединке, хотя там, ведя до 85-й минуты, проиграв 1:2. Зато потом в кубке было пройдено двух соперников, а в Примере сначала разделили очки в Севилье с одноименным клубом, а потом обыграли Реал Сосьедад. Да, после этого было унижение от Барселоны. Но, главное, сразу после него со счетом 2:1 была обыграна Сельта.

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Барселона

Клуб в прошлом сезоне не взяли ни единого титула, за что Хави расплатился должностью, при своем статусе безусловной легенды в Каталонии как футболист. Сменивший его Флик уже получил свой первый трофей, пусть и только в Суперкубке, но с победами над Атлетиком и, разгромно, мадридским Реалом. В Лиге чемпионов тоже было взято немало ярких побед, особняком стоит долгожданный реванш у Баварии. Громили галактикос и в Примере, причем на выезде. Но с ноября сине-гранатовые ухитряются терять очки практически со всеми противниками - проигрывали даже Лас-Пальмасу с Леганесом. В прошлом туре с Алавесом вымучили 1:0. До этого как раз с лос чес отвели душу, забив 7 мячей, правда, и пропустив разок в ответ.

Статистика личных встреч

До упомянутого матча, в 8 крайних очных поединках, сине-гранатовые позволили сопернику взять только одну ничью, победив во всех остальных.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев. Им, впрочем, нет смысла тратить силы в кубке - напрашивается ставка на победу гостей с форой -1 гол (коэффициент - 1,63)

Прогноз Sport.ua
Валенсия
6 февраля 2025 -
22:30
Барселона
Фора Барселоны (-1) 1.63 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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