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Кубок Испании
Валенсия
06.02.2025 22:30 – FT 0 : 5
Барселона
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Испания
07 февраля 2025, 03:35 | Обновлено 07 февраля 2025, 04:30
122
0

Ханс ФЛИК: «Именно такую Барселону мы все хотим видеть»

«Каталонцы» уверенно победили в кубковом противостоянии

07 февраля 2025, 03:35 | Обновлено 07 февраля 2025, 04:30
122
0
Ханс ФЛИК: «Именно такую Барселону мы все хотим видеть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал уверенную победу над «Валенсией» в четвертьфинальном матче Кубка Испании.

«Очень важная победа. Я доволен тем, что команда создает много моментов. Это тот стиль игры, который я хочу видеть всегда. У нас очень молодая команда, которая стремится побеждать в каждом матче.

Хорошо, что игроки хотят забивать больше голов. Именно такую «Барселону» мы все хотим видеть. Мы на правильном пути. Иногда мне даже приходится просить их действовать спокойнее.

О Педри много говорить не нужно – он один из лучших на своей позиции. Он действительно любит футбол и получает от игры огромное удовольствие.

Что касается Войцеха Щенсны, то он здесь, чтобы помогать нам побеждать. Сегодня он снова оставил ворота «сухими», и это очень важно. Его опыт дает команде уверенность», – отметил Флик.

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Ханс-Дитер Флик Барселона Валенсия Кубок Испании по футболу Валенсия - Барселона
Александр Сильченко Источник: Marca
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