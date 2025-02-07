Ханс ФЛИК: «Именно такую Барселону мы все хотим видеть»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал уверенную победу над «Валенсией» в четвертьфинальном матче Кубка Испании.

«Очень важная победа. Я доволен тем, что команда создает много моментов. Это тот стиль игры, который я хочу видеть всегда. У нас очень молодая команда, которая стремится побеждать в каждом матче.

Хорошо, что игроки хотят забивать больше голов. Именно такую «Барселону» мы все хотим видеть. Мы на правильном пути. Иногда мне даже приходится просить их действовать спокойнее.

О Педри много говорить не нужно – он один из лучших на своей позиции. Он действительно любит футбол и получает от игры огромное удовольствие.

Что касается Войцеха Щенсны, то он здесь, чтобы помогать нам побеждать. Сегодня он снова оставил ворота «сухими», и это очень важно. Его опыт дает команде уверенность», – отметил Флик.