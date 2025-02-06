Испания06 февраля 2025, 14:08 |
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Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 февраля матч 1/4 финала Кубка Испании
06 февраля 2025, 14:08 |
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В четверг, 6 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между командами «Валенсия» и «Барселона».
Матч пройдет на стадионе «Месталья», что находится в городе Валенсия.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Валенсия – БарселонаСмотреть трансляцию
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