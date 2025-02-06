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Кубок Испании
Валенсия
06.02.2025 22:30 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 февраля 2025, 14:08 |
83
0

Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 февраля матч 1/4 финала Кубка Испании

06 февраля 2025, 14:08 |
83
0
Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 6 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между командами «Валенсия» и «Барселона».

Матч пройдет на стадионе «Месталья», что находится в городе Валенсия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Валенсия – Барселона
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Барселона Валенсия Кубок Испании по футболу Валенсия - Барселона смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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