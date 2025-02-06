В четверг, 6 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между командами «Валенсия» и «Барселона».

Матч пройдет на стадионе «Месталья», что находится в городе Валенсия.

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Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция