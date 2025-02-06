Выводы не сделали. Барселона с хет-триком Торреса разбила Валенсию

В четверг, 6 февраля, проходил матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».

Встречу принимала Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по киевскому времени.

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Уже в первом тайме некоторые болельщики хозяев поля покинули стадион. Причиной тому стала суперигра от «сине-гранатовых»: 4 гола в ворота кипера «Валенсии» Димитриевски, на которые «летучие мыши» не смогли ничем ответить. Команды ушли на перерыв при счете 0:4.

Вторая половина матча могла хотя бы немного обрадовать фанатов «Валенсии»: их команда отметилась голом, но забитый мяч отменили из-за офсайда. На 75-й минуте матча сценарий повторился: гол, радость, офсайд, отмена, печаль. Что касается гостей, то на 59-й минуте Ламин Ямал забил очередной свой гол в этом сезоне, который случился благодаря очень неуверенной игре голкипера «летучих мышей». Счет на табло – 0:5. «Барселона» прошла в 1/2 финала Кубка Испании.

Прошлая встреча данных команд завершилась еще более печально для сегодняшних хозяев поля: подопечные Ханс-Дитера Флика забили 7 голов в ворота «Валенсии», но в воротах голкипера «сине-гранатовых» Войцеха Щенсны побывал хотя бы 1 «чистый» мяч.

Кубок Испании. 1/4 финала

Валенсия – Барселона – 0:5

Голы: Ферран Торрес, 3, 17, 30, Фермин, 23, Ямал, 59

Предупреждения: Перес, 45+1, Садик, 45+1

Валенсия: Димитриевски, Васкес, Гасиоровски, Диакаби (Таррега, 64), Москера, Ааронс, Канос (Йаиме, 71), Пепелу, Гуилламон (Барренечеа, 81), Перес (Лопес, 84), Садик (Рафа Мир, 71)

Барселона: Щенсны, Бальде (Мартин, 46), Кубарси (Иньиго, 46), Гарсия, Кунде (Форт, 79), Педри (Ольмо, 64), де Йонг, Лопес, Рафинья (Касадо, 64), Торрес, Ямал

Фото матча: