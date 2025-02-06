Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выводы не сделали. Барселона с хет-триком Торреса разбила Валенсию
Кубок Испании
Валенсия
06.02.2025 22:30 – FT 0 : 5
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 февраля 2025, 23:57 | Обновлено 07 февраля 2025, 00:23
86
1

Выводы не сделали. Барселона с хет-триком Торреса разбила Валенсию

Недавний матч чемпионата не стал уроком для «летучих мышей»

06 февраля 2025, 23:57 | Обновлено 07 февраля 2025, 00:23
86
1
Выводы не сделали. Барселона с хет-триком Торреса разбила Валенсию
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В четверг, 6 февраля, проходил матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».

Встречу принимала Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Уже в первом тайме некоторые болельщики хозяев поля покинули стадион. Причиной тому стала суперигра от «сине-гранатовых»: 4 гола в ворота кипера «Валенсии» Димитриевски, на которые «летучие мыши» не смогли ничем ответить. Команды ушли на перерыв при счете 0:4.

Вторая половина матча могла хотя бы немного обрадовать фанатов «Валенсии»: их команда отметилась голом, но забитый мяч отменили из-за офсайда. На 75-й минуте матча сценарий повторился: гол, радость, офсайд, отмена, печаль. Что касается гостей, то на 59-й минуте Ламин Ямал забил очередной свой гол в этом сезоне, который случился благодаря очень неуверенной игре голкипера «летучих мышей». Счет на табло – 0:5. «Барселона» прошла в 1/2 финала Кубка Испании.

Прошлая встреча данных команд завершилась еще более печально для сегодняшних хозяев поля: подопечные Ханс-Дитера Флика забили 7 голов в ворота «Валенсии», но в воротах голкипера «сине-гранатовых» Войцеха Щенсны побывал хотя бы 1 «чистый» мяч.

Кубок Испании. 1/4 финала

Валенсия – Барселона – 0:5

Голы: Ферран Торрес, 3, 17, 30, Фермин, 23, Ямал, 59

Предупреждения: Перес, 45+1, Садик, 45+1

Валенсия: Димитриевски, Васкес, Гасиоровски, Диакаби (Таррега, 64), Москера, Ааронс, Канос (Йаиме, 71), Пепелу, Гуилламон (Барренечеа, 81), Перес (Лопес, 84), Садик (Рафа Мир, 71)

Барселона: Щенсны, Бальде (Мартин, 46), Кубарси (Иньиго, 46), Гарсия, Кунде (Форт, 79), Педри (Ольмо, 64), де Йонг, Лопес, Рафинья (Касадо, 64), Торрес, Ямал

Фото матча:

По теме:
ВИДЕО. Настала очередь Ламина. Ямал забил в ворота Валенсии
ВИДЕО. Хет-трик. Торрес забил еще один гол Барселоны
ВИДЕО. Это разгром. Фермин забил в ворота Валенсии в кубке Испании
Барселона Валенсия - Барселона Валенсия Кубок Испании по футболу Ламин Ямал Ферран Торрес Фермин Лопес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Теннис | 06 февраля 2025, 06:01 0
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Рыбакина vs Жабер, Вондроушова vs Бенчич, Фернандес vs Крюгер, Линетт vs Носкова

Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»
Бокс | 06 февраля 2025, 08:25 7
Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»
Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»

Барри Макгиган высказался о Мартине Баколе

Один из лучших на поле. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем
Футбол | 06.02.2025, 20:08
Один из лучших на поле. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем
Один из лучших на поле. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем
Вывел в лидеры. Гол Бензема на 90+5 минуте принес победу клубу Аль-Иттихад
Футбол | 06.02.2025, 23:29
Вывел в лидеры. Гол Бензема на 90+5 минуте принес победу клубу Аль-Иттихад
Вывел в лидеры. Гол Бензема на 90+5 минуте принес победу клубу Аль-Иттихад
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Бокс | 06.02.2025, 09:14
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Ну не та зараз Валенсія. Вже не може жах на Європу наводити
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
05.02.2025, 18:59 23
Футбол
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
05.02.2025, 19:24 1
Другие виды
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
05.02.2025, 13:03
Бокс
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
05.02.2025, 11:26 10
Теннис
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
05.02.2025, 12:32 2
Футбол
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
06.02.2025, 09:59 32
Другие виды
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
05.02.2025, 08:35 2
Футбол
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
06.02.2025, 20:49 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем