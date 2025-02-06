Леганес – Реал – 2:3. Лунин и Ко спаслись в концовке. Видеообзор матча

В среду, 5 февраля, проходил матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимал Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Гости в горячем матче вырвали победу на последней минуте благодаря голу Гонсало Гарсии.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

Кубок Испании. 1/4 финала

Леганес – Реал – 2:2

Голы: Крус, 39 (пенальти), 59 – Модрич, 18, Эндрик, 25, Гарсия, 90+3

Видеообзор матча: