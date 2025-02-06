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Кубок Испании
Леганес
05.02.2025 22:00 – FT 2 : 3
Реал Мадрид
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Испания
06 февраля 2025, 01:53 | Обновлено 06 февраля 2025, 02:32
1995
0

Леганес – Реал – 2:3. Лунин и Ко спаслись в концовке. Видеообзор матча

Матч 1/4 финала Кубка Испании начался в 22:00 по киевскому времени

06 февраля 2025, 01:53 | Обновлено 06 февраля 2025, 02:32
1995
0
Леганес – Реал – 2:3. Лунин и Ко спаслись в концовке. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 5 февраля, проходил матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимал Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Гости в горячем матче вырвали победу на последней минуте благодаря голу Гонсало Гарсии.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

Кубок Испании. 1/4 финала

Леганес – Реал – 2:2

Голы: Крус, 39 (пенальти), 59 – Модрич, 18, Эндрик, 25, Гарсия, 90+3

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гарсия (Реал Мадрид).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Крус (Леганес).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Хуан Крус (Леганес).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрик Фелипе (Реал Мадрид).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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