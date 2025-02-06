«Мы должны..». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Леганесом

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию после матча 1/4 финала Кубка Испании с «Леганесом», в котором его команда победила со счетом 3:2.

«Это был ровный, конкурентный матч. Мы не очень хорошо начали, но нам удалось повести в счете. Команда очень хорошо играла в атаке, с большой эффективностью. Хотя, правда, мы пострадали в защите. Хакобо немного поплатился за свою первую игру с нами, он немного нервничал в начале. Гонсало очень хорошо играет в «Кастилье», и сегодня он тоже внес свой вклад. Мы должны быть довольны тем, что сделали молодые игроки. Мы должны рассчитывать на них. Это сложный и трудный момент. Мы должны пройти через него с помощью таких матчей, как сегодняшний, в которых мы пострадали. Мы в полуфинале, и молодые игроки внесли свой вклад. Эндрик забил и оставил хорошее чувство. Арда работал на команду... Мы должны покинуть этот матч с удовлетворением».

«Да, игроки молодежной команды начинают прибавлять, да. Они проделывают очень хорошую работу, и это игроки, которые готовы. Очевидно, что им не хватает опыта, но они очень хорошо справляются. Мы должны учитывать, что Хакобо вышел после длительной травмы, три месяца не играл, и теперь он начал играть, но ему все еще чего-то не хватает. Мы знаем, что можем играть с ними».

«Мы должны быть счастливы, когда молодой игрок из молодежной академии вносит свой вклад в первую команду. В этом году у них была возможность получить больше минут из-за травм, и они хорошо справляются».

«Хакобо сегодня не такой, как ожидалось. Я думаю, что он много заплатил за первую игру с первой командой. Он очень хороший защитник. Мы рассчитываем на него, он будет с нами до конца сезона. Он будет играть лучше, чем сегодня, я убежден».

«Это был гол в нужное время. Потому что в дополнительное время... тебе пришлось бы потратить немного больше времени, чтобы восстановиться. Команда в порядке. Мы оставили некоторых игроков, чтобы они немного отдохнули и были готовы к субботе и хорошо подготовились».

«Надеюсь, Камавинга сможет восстановиться к субботнему матчу. Сегодня у Лукаса Васкеса были небольшие проблемы. В этом я сомневаюсь. Тчуамени как центральный игрок приносит много пользы команде, особенно в обороне. Но я сказал ему, чтобы он не слишком радовался.

«Мы должны думать об игре за игрой, потому что мы должны управлять теми чрезвычайными ситуациями, которые у нас есть. Сделайте хороший состав на субботу, и тогда мы посмотрим, что произойдет». Вальверде хорошо играет на позиции защитника, потому что, куда бы я его ни поставил, он впечатляющий игрок. Это немного сложный выбор, так же как сложно думать, что Вальверде и Тчуамени будут играть в задней линии. Один из них может сыграть, и в каждом матче мы будем видеть, как это будет происходить».

«Мы должны помнить, особенно в следующих двух матчах, чтобы не измотать команду слишком сильно, потому что у нас есть чрезвычайная ситуация на задней линии. Молодым игрокам, таким как Арда и Эндрик, мы должны давать минуты, чтобы они могли войти в ритм и быть более полезными в следующих матчах».

«На футбольном уровне Винисиус – как обычно, очень свеж и силен в борьбе. У него было много возможностей, а потом карточка... Ничего нового».

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