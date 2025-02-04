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Кубок Испании
Леганес
05.02.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 февраля 2025, 20:43 |
27
0

Леганс – Реал Мадрид. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 февраля матч 1/4 финала Кубка Испании

04 февраля 2025, 20:43 |
27
0
Леганс – Реал Мадрид. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между командами «Леганс» и «Реал».

Матч пройдет на стадионе «Эстадио Муниципаль де Бутарке», что находится в городе Леганс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что украинский голкипер Андрей Лунин примет участие в этом поединке.

Леганс – Реал Мадрид. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Леганс – Реал Мадрид
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Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин смотреть онлайн Леганес Леганес - Реал
Дмитрий Олийнык
Дмитрий Олийнык Sport.ua
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