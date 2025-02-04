В среду, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между командами «Леганс» и «Реал».

Матч пройдет на стадионе «Эстадио Муниципаль де Бутарке», что находится в городе Леганс.

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что украинский голкипер Андрей Лунин примет участие в этом поединке.

Леганс – Реал Мадрид. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция