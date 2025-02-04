05.02.2025 22:00 - : -
Испания04 февраля 2025, 20:43 |
27
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Леганс – Реал Мадрид. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 февраля матч 1/4 финала Кубка Испании
04 февраля 2025, 20:43 |
27
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В среду, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между командами «Леганс» и «Реал».
Матч пройдет на стадионе «Эстадио Муниципаль де Бутарке», что находится в городе Леганс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что украинский голкипер Андрей Лунин примет участие в этом поединке.
Леганс – Реал Мадрид. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леганс – Реал МадридСмотреть трансляцию
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