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  4. Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала
Кубок Испании
04 февраля 2025, 11:35 |
405
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Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала

Андрей Лунин может сыграть в четвертьфинале Кубка Испании

04 февраля 2025, 11:35 |
405
1
Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

5 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Леганес» и мадридский «Реал».

Из-за плотного графика и большого количества поединков, наставник «сливочных» Карло Анчелотти собирается сделать ротацию – в стартовый состав попадут те игроки, которые получают мало игрового времени.

Сообщается, что Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Тибо Куртуа пропустили последнюю тренировку «Реала». Есть вероятность, что эти футболисты даже не будут присутствовать на скамейке запасных в ближайшем матче. Ожидается, что место в воротах займет украинский голкипер Андрей Лунин.

Анчелотти попытается победить в Кубке резервным составом, так как дальше его ждут два тяжелых матча – 8 февраля встреча с мадридским «Атлетико» и битва за первое место в чемпионате, а 11 февраля «сливочные» сыграют первый матч плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

В последнем поединке «Реал» сенсационно уступил «Эспаньолу» в матче чемпионата Испании.

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Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Леганес Леганес - Реал Карло Анчелотти Тибо Куртуа Андрей Лунин Килиан Мбаппе Джуд Беллингем
Микола Титюк Источник: Football Espana
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Це нормальна практика, коли у Кубку дають пограти резервному голкіперу. Принаймні до півфіналу, або фіналу. А Лунін, на жаль, в Реалі саме резервний воротар
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