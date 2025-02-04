Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала

5 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Леганес» и мадридский «Реал».

Из-за плотного графика и большого количества поединков, наставник «сливочных» Карло Анчелотти собирается сделать ротацию – в стартовый состав попадут те игроки, которые получают мало игрового времени.

Сообщается, что Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Тибо Куртуа пропустили последнюю тренировку «Реала». Есть вероятность, что эти футболисты даже не будут присутствовать на скамейке запасных в ближайшем матче. Ожидается, что место в воротах займет украинский голкипер Андрей Лунин.

Анчелотти попытается победить в Кубке резервным составом, так как дальше его ждут два тяжелых матча – 8 февраля встреча с мадридским «Атлетико» и битва за первое место в чемпионате, а 11 февраля «сливочные» сыграют первый матч плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

В последнем поединке «Реал» сенсационно уступил «Эспаньолу» в матче чемпионата Испании.