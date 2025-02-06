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Кубок Испании
Леганес
05.02.2025 22:00 – FT 2 : 3
Реал Мадрид
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Испания
06 февраля 2025, 00:01 | Обновлено 06 февраля 2025, 00:15
508
3

Спасение на последней минуте. Реал с Луниным в суперматче одолел Леганес

Мадридский гранд сыграет в полуфинале кубка Испании

06 февраля 2025, 00:01 | Обновлено 06 февраля 2025, 00:15
508
3
Спасение на последней минуте. Реал с Луниным в суперматче одолел Леганес
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первый тайм мог стать идеальным для гостей: голы Модрича на 18-й и Эндрика на 25-й минуте обеспечили комфортное преимущество мадридского гранда, которое сократилось к перерыву: Хакобо Рамон сыграл рукой в штрафной площади, за что был назначен пенальти в ворота Андрея Лунина, который украинец отразить не смог. Хуан Крус реализовал удар с точки, а через несколько минут команды ушли на перерыв при счете 1:2.

Начало второго тайма могло стать успешным для «Реала», но подкачала реализация: Винисиус на 50-й минуте не реализовал удар головой по воротам хозяев поля с нескольких метров. Через 9 минут Хуан Крус сделал дубль. Стоит отметить, что поспособствовал забитому мячу отскок от ноги защитника «сливочных» Ферлана Менди. После того как «Леганес» сравнял счет, команда Карло Анчелотти создала несколько хороших моментов, последний из которых все же был реализован: вышедший на замену Гонсало Гарсия забил победный гол на 3-й добавленной ко второму тайму минуте.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч, пропустил 2 гола.

Кубок Испании. 1/4 финала

Леганес – Реал – 3:2

Голы: Крус, 39 (пенальти), 59 – Модрич, 18, Эндрик, 25, Гарсия, 90+3

Леганес: Сориано, Росье, Гонсалес, Настасич, Альтимира, Тапиа, Брашанац, Нею, Родригез (де ла Фуэнте, 80), Круз (Раба, 73), Гарсия (Чикко, 80)

Реал: Лунин, Менди (Фран Гарсия, 82), Рамон, Асенсио, Вальверде, Диаз, Чуамени, Модрич, Родриго (Внисиус, 46), Эндрик (Гарсия, 82), Гюлер (Себальос, 76)

Фото матча:

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Леганес Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Леганес - Реал Реал - Леганес Лука Модрич Эндрик Гонсало Гарсия
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 3
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Saar
Тепер я розумію, чому Лунін - дублер Куртуа! 
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0
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TolsTIyELF
Весь матч не дивився, але Лунін як мінімум тричі рятував команду. 
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-1
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