Спасение на последней минуте. Реал с Луниным в суперматче одолел Леганес

В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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Первый тайм мог стать идеальным для гостей: голы Модрича на 18-й и Эндрика на 25-й минуте обеспечили комфортное преимущество мадридского гранда, которое сократилось к перерыву: Хакобо Рамон сыграл рукой в штрафной площади, за что был назначен пенальти в ворота Андрея Лунина, который украинец отразить не смог. Хуан Крус реализовал удар с точки, а через несколько минут команды ушли на перерыв при счете 1:2.

Начало второго тайма могло стать успешным для «Реала», но подкачала реализация: Винисиус на 50-й минуте не реализовал удар головой по воротам хозяев поля с нескольких метров. Через 9 минут Хуан Крус сделал дубль. Стоит отметить, что поспособствовал забитому мячу отскок от ноги защитника «сливочных» Ферлана Менди. После того как «Леганес» сравнял счет, команда Карло Анчелотти создала несколько хороших моментов, последний из которых все же был реализован: вышедший на замену Гонсало Гарсия забил победный гол на 3-й добавленной ко второму тайму минуте.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч, пропустил 2 гола.

Кубок Испании. 1/4 финала

Леганес – Реал – 3:2

Голы: Крус, 39 (пенальти), 59 – Модрич, 18, Эндрик, 25, Гарсия, 90+3

Леганес: Сориано, Росье, Гонсалес, Настасич, Альтимира, Тапиа, Брашанац, Нею, Родригез (де ла Фуэнте, 80), Круз (Раба, 73), Гарсия (Чикко, 80)

Реал: Лунин, Менди (Фран Гарсия, 82), Рамон, Асенсио, Вальверде, Диаз, Чуамени, Модрич, Родриго (Внисиус, 46), Эндрик (Гарсия, 82), Гюлер (Себальос, 76)

Фото матча: