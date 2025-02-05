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Кубок Испании
Леганес
05.02.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Испания
05 февраля 2025, 07:29 | Обновлено 05 февраля 2025, 07:30
13
0

Леганес – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании

Поединок состоится 5 февраля в 22:00 по Киеву

05 февраля 2025, 07:29 | Обновлено 05 февраля 2025, 07:30
13
0
Леганес – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

5 февраля на «Бутарке» пройдет матч 1/4 финала кубка Испании, в котором «Леганес» встретится с «Реал» Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Леганес

Команда уже играла в Примере, и продержалась там 4 года, с 2016-го по 2020-й. Но потом была пауза, причем в 2023-м году было скромное 14-е место в Сегунде - а потом выиграли итоговую лидирующую позицию в дивизионе, досрочно вернувшись наконец-то в Примеру. Уже на этом уровне сборщики огурцов хотят, безусловно, закрепиться, и очки набирают достаточно бойко, по своим меркам. Причем новичок ухитрился победить и Барселону, и Атлетико. В прошлом туре, правда, уступили Райо Вальекано, прервав приятную беспроигрышную серию. При этом в кубке Испании получилось пройти уже 4 раунда, впрочем, при удобном жребии. С другой стороны, Эстепону выбили только в серии пенальти.

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Реал Мадрид

Клуб в прошлом сезоне взял ключевые трофеи, Суперкубок и Примеру в Испании, а в концовке выиграли в очередной раз Лигу чемпионов. Сейчас же такого же уверенного футбола сливочные, ослабленные травмами и уходом ветеранов, Крооса и Начо, не показывают. Были неудачи в Лиге чемпионов, а в Суперкубке в решающем поединке разгромно уступили Барселоне. Крупное поражение от сине-гранатовых было и в Примере, но потом до этого уверенно лидирующие каталонцы резко сдулись. Так что там подопечные Анчелотти сумели вернуться на вершину... И сразу в прошлом туре последовали 0:1 с борцом за выживание, Эспаньолом! Параллельно галактикос в этом сезоне пополнили перечень трофеев Суперкубком УЕФА и Межконтинентального кубка. И явно не откажутся от Копы дель Рей, где забивали по пять голов не только Депортиво Минере, но и Сельте.

Статистика личных встреч

Не так и просто королевскому клубу с этим соперником. Он выиграл только дважды из четырех в крайних очных матчах, и даже в 2019-м, как раз в кубке, сборщики огурцов сенсационно побеждали.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят во вторую осечку кряду галактикос. Ждем их победы с форой -1 гол (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Леганес
5 февраля 2025 -
22:00
Реал Мадрид
Фора Реала (-1) 1.60 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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