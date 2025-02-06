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Испания
06 февраля 2025, 00:49 | Обновлено 06 февраля 2025, 00:53
490
0

Суперсейв на первых минутах. Известна оценка Лунина за матч с Леганесом

Украинский голкипер провел на поле весь матч

06 февраля 2025, 00:49 | Обновлено 06 февраля 2025, 00:53
490
0
Суперсейв на первых минутах. Известна оценка Лунина за матч с Леганесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Гости вырвали победу на последней минуте матча благодаря голу Гонсало Гарсии.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч, пропустил 2 гола и совершил 3 сейва, один из которых не дал хозяевам выйти вперед уже на 2-й минуте встречи. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.1 балла из 10 возможных. Лучшим игроком матча по версии SofaScore стал вратарь хозяев Хуан Сориано, пропустивший три гола и сделавший 9 сейвов. Его игру статистический портал оценил в 8.3 балла.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» с Луниным в огненном матче одолел «Леганес».

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Реал Мадрид Леганес Леганес - Реал Реал - Леганес Андрей Лунин оценки SofaScore Кубок Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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