Стали известны полуфинальные пары турнира WTA 500 в Абу-Даби

6 февраля состоялись четвертьфинальные матчи на турнире WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В верхней части сетки сойдутся Елена Рыбакина и Белинда Бенчич. Рыбакина прошла Онс Жабер, а Бенчич выбила Маркету Вондроушову.

В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Эшлин Крюгер и Линда Носкова. Американка выиграла у Лейлы Фернандес, а чешка одолела Магду Линетт.

Полуфинальные встречи пройдут в пятницу, 7 декабря.

WTA 500 Абу-Даби. Хард, 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [1] – Онс Жабер – 6:2, 4:6, 7:6 (7:4)

Маркета Вондроушова [WC] – Белинда Бенчич [WC] – 5:7, 3:6

Нижняя часть сетки

Лейла Фернандес [8] – Эшлин Крюгер – 5:7, 6:4, 2:6

Магда Линетт – Линда Носкова – 4:6, 3:6

The Abu Dhabi Semifinals are locked in! 🔥🏆 Who’s making it to the final?#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/y23cB7gFUp