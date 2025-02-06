Бенчич прошла Вондроушову, а Жабер едва не выбила Рыбакину из Абу-Даби
На турнире WTA 500 в ОАЭ определена первая полуфинальная пара
6 февраля на турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) проходят четвертьфинальные матчи.
В верхней части сетки уже определена первая полуфинальная пара: Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 5) сыграет против Белинды Бенчич (Швейцария, WTA 157).
Бенчич в 3-м раунде в двух сетах прошла Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 37) за 1 час и 46 минут. Швейцарка впервые с апреля 2023 года сыграет в полуфинале на уровне Тура.
Рыбакина, которая является действующей чемпионкой в Абу-Даби, в трех партиях вырвала победу у Онс Жабер (Тунис, WTA 33) за 2 часа и 15 минут. На тай-брейке третьего сета Жабер побеждала 4:2, но отдала 5 очков подряд.
Ранее Рыбакина и Бенчич играли между собой дважды. Счет 1:1.
WTA 500 Абу-Даби. Хард, 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Елена Рыбакина [1] – Онс Жабер – 6:2, 4:6, 7:6 (7:4)
Маркета Вондроушова [WC] – Белинда Бенчич [WC] – 5:7, 3:7
Видеообзор матча Рыбакина – Жабер
Видеообзор матча Вондроушова – Бенчич
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главным фаворитом на награду считается Мохамед Салах
Эффектный фотосет украинской теннисистки в одежде от GASANOVA
❤️Она ещё до сих пор не набрала оптимальных кондиций. Дальше- больше!🥰 А тунисцы там на трибунах радовались двойной ошибке Рыбки, будто бы Жабер финал ОИ выиграла для Туниса