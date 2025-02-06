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  4. Бенчич прошла Вондроушову, а Жабер едва не выбила Рыбакину из Абу-Даби
WTA
06 февраля 2025, 18:20 |
104
1

Бенчич прошла Вондроушову, а Жабер едва не выбила Рыбакину из Абу-Даби

На турнире WTA 500 в ОАЭ определена первая полуфинальная пара

06 февраля 2025, 18:20 |
104
1
Бенчич прошла Вондроушову, а Жабер едва не выбила Рыбакину из Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

6 февраля на турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) проходят четвертьфинальные матчи.

В верхней части сетки уже определена первая полуфинальная пара: Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 5) сыграет против Белинды Бенчич (Швейцария, WTA 157).

Бенчич в 3-м раунде в двух сетах прошла Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 37) за 1 час и 46 минут. Швейцарка впервые с апреля 2023 года сыграет в полуфинале на уровне Тура.

Рыбакина, которая является действующей чемпионкой в Абу-Даби, в трех партиях вырвала победу у Онс Жабер (Тунис, WTA 33) за 2 часа и 15 минут. На тай-брейке третьего сета Жабер побеждала 4:2, но отдала 5 очков подряд.

Ранее Рыбакина и Бенчич играли между собой дважды. Счет 1:1.

WTA 500 Абу-Даби. Хард, 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [1] – Онс Жабер – 6:2, 4:6, 7:6 (7:4)
Маркета Вондроушова [WC] – Белинда Бенчич [WC] – 5:7, 3:7

Видеообзор матча Рыбакина – Жабер

Видеообзор матча Вондроушова – Бенчич

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Чистка продолжается. Прошлогодняя финалистка вылетела из турнира в Абу-Даби
WTA Абу-Даби Белинда Бенчич Маркета Вондроушова Онс Жабер Елена Рыбакина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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GOLD_Shakhtar_and_Rybakina
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦Дякуємо Збройним Силам України🇺🇦🇺🇦🇺🇦 за можливість дивитись тенісні🎾 турніри! Да, валидольный матч, но зато сладость такой победы 💖🐟Рыбки на тай-брейке, с интригой до последнего розыгрыша, в разы выше, чем от простой! 🎉🥳
❤️Она ещё до сих пор не набрала оптимальных кондиций. Дальше- больше!🥰 А тунисцы там на трибунах радовались двойной ошибке Рыбки, будто бы Жабер финал ОИ выиграла для Туниса
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