Бенчич прошла Вондроушову, а Жабер едва не выбила Рыбакину из Абу-Даби

6 февраля на турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) проходят четвертьфинальные матчи.

В верхней части сетки уже определена первая полуфинальная пара: Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 5) сыграет против Белинды Бенчич (Швейцария, WTA 157).

Бенчич в 3-м раунде в двух сетах прошла Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 37) за 1 час и 46 минут. Швейцарка впервые с апреля 2023 года сыграет в полуфинале на уровне Тура.

Рыбакина, которая является действующей чемпионкой в Абу-Даби, в трех партиях вырвала победу у Онс Жабер (Тунис, WTA 33) за 2 часа и 15 минут. На тай-брейке третьего сета Жабер побеждала 4:2, но отдала 5 очков подряд.

Ранее Рыбакина и Бенчич играли между собой дважды. Счет 1:1.

WTA 500 Абу-Даби. Хард, 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [1] – Онс Жабер – 6:2, 4:6, 7:6 (7:4)

Маркета Вондроушова [WC] – Белинда Бенчич [WC] – 5:7, 3:7

Видеообзор матча Рыбакина – Жабер

Видеообзор матча Вондроушова – Бенчич