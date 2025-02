Холанд забил 250-й гол в клубной карьере во всех соревнованиях

Эрлинг Холанд в поединке АПЛ против «Арсенала» забил свой 250-й гол в профессиональной клубной карьере.

2 февраля состоялась встреча 24-го тура чемпионата Англии между командами «Арсенал» и «Манчестер Сити». Матч завершился разгромной победой хозяев поля (5:1).

Больше всего голов 24-летний Эрлинг забил в составе «горожан» (115 в 131 матче), остальные - за «Боруссию Дортмунд» (86 в 89), РБ «Зальцбург» (29 в 27) и «Мольде» (20 в 50).

В этой кампании Премьер-лиги Холанд сыграл 24 матча, забил 19 голов и отдал 2 ассиста. «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги (12 побед, 5 ничьих, 7 поражений).

Erling Haaland has scored 250 club goals in his career.



