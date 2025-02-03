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Англия
03 февраля 2025, 10:32 | Обновлено 03 февраля 2025, 11:15
129
0

Холанд забил 250-й гол в клубной карьере во всех соревнованиях

Произошло это в матче против «Арсенала»

03 февраля 2025, 10:32 | Обновлено 03 февраля 2025, 11:15
129
0
Холанд забил 250-й гол в клубной карьере во всех соревнованиях
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд в поединке АПЛ против «Арсенала» забил свой 250-й гол в профессиональной клубной карьере.

2 февраля состоялась встреча 24-го тура чемпионата Англии между командами «Арсенал» и «Манчестер Сити». Матч завершился разгромной победой хозяев поля (5:1).

Больше всего голов 24-летний Эрлинг забил в составе «горожан» (115 в 131 матче), остальные - за «Боруссию Дортмунд» (86 в 89), РБ «Зальцбург» (29 в 27) и «Мольде» (20 в 50).

В этой кампании Премьер-лиги Холанд сыграл 24 матча, забил 19 голов и отдал 2 ассиста. «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги (12 побед, 5 ничьих, 7 поражений).

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд Мольде РБ Зальцбург статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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