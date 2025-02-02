Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Холанд сравнял счет для Ман Сити, забив 250-й гол в карьере
Англия
02 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 02 февраля 2025, 19:57
170
0

ВИДЕО. Холанд сравнял счет для Ман Сити, забив 250-й гол в карьере

Команды играют топ-матч на стадионе Эмирейтс в Лондоне

02 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 02 февраля 2025, 19:57
170
0
ВИДЕО. Холанд сравнял счет для Ман Сити, забив 250-й гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начал матч со скамейки запасных.

На 55-й минуте Эрлинг Холанд сравнял счет для гостей (1:1), забив свой 250-й гол в карьере в 313 матчах.

ГОЛ! 1:1. Эрлинг Холанд, 55 мин

Фотогалерея

По теме:
ВИДЕО. Голевая феерия. Парти и Льюис-Скелли обеспечили перевес Арсеналу
ВИДЕО. Легче было забить. Как Хаверц не попал по пустым воротам
Фиорентина – Дженоа – 2:1. Фиалки снова выигрывают. Видео голов и обзор
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити видео голов и обзор Эрлинг Холанд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Бокс | 02 февраля 2025, 08:33 12
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой

Владимир должен провести большой бой в 2025 году

В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
Футбол | 01 февраля 2025, 19:33 53
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины

Александр Зубков станет игроком турецкого клуба

Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
Футбол | 01.02.2025, 23:16
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
Миланское дерби. Известны стартовые составы на матч Милан – Интер
Футбол | 02.02.2025, 18:55
Миланское дерби. Известны стартовые составы на матч Милан – Интер
Миланское дерби. Известны стартовые составы на матч Милан – Интер
В Ужгороде задержали наркоторговца, в авто которого находился Кополовец
Футбол | 02.02.2025, 17:30
В Ужгороде задержали наркоторговца, в авто которого находился Кополовец
В Ужгороде задержали наркоторговца, в авто которого находился Кополовец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
01.02.2025, 17:52
Футбол
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
01.02.2025, 03:24 1
Бокс
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 43
Футбол
ФОТО. Ярослава Магучих выгуляла себя в новой стране. Необычный выбор
ФОТО. Ярослава Магучих выгуляла себя в новой стране. Необычный выбор
31.01.2025, 20:17 8
Другие виды
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
02.02.2025, 10:36 5
Бокс
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
01.02.2025, 10:07 9
Футбол
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
02.02.2025, 10:58
Бокс
Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему
Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему
01.02.2025, 12:04 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем