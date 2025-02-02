Англия02 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 02 февраля 2025, 19:57
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ВИДЕО. Холанд сравнял счет для Ман Сити, забив 250-й гол в карьере
Команды играют топ-матч на стадионе Эмирейтс в Лондоне
02 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 02 февраля 2025, 19:57
170
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2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.
Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начал матч со скамейки запасных.
На 55-й минуте Эрлинг Холанд сравнял счет для гостей (1:1), забив свой 250-й гол в карьере в 313 матчах.
ГОЛ! 1:1. Эрлинг Холанд, 55 мин
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