ВИДЕО. Холанд сравнял счет для Ман Сити, забив 250-й гол в карьере

2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

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Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начал матч со скамейки запасных.

На 55-й минуте Эрлинг Холанд сравнял счет для гостей (1:1), забив свой 250-й гол в карьере в 313 матчах.

ГОЛ! 1:1. Эрлинг Холанд, 55 мин

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