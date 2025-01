Беньямин Шешко забивает в пяти матчах подряд во всех соревнованиях

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Ред Булл Арене» состоялась встреча между командами РБ «Лейпциг» и «Спортинг». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Беньямин Шешко, Поульсен и Дьокереш.

Матч против лиссабонского клуба стал для Шешко пятым подряд в котором словенский нападающий отмечается голом («Франкфурт», «Бавария», «Вердер Бремен», «Штутгарт», «Спортинг»).

В этом розыгрыше ЛЧ Беньямин сыграл 7 матчей и забил 4 гола. Команда нападающего находится на 30-м месте в турнирной таблице (1 победа, 0 ничьих, 6 поражений).

Benjamin Šeško's last five appearances:



⚽️ vs Frankfurt

⚽️ vs Bayern Munich

⚽️ vs Werder Bremen

⚽️ vs Stuttgart

⚽️ vs Sporting



🔥 pic.twitter.com/ggVST6WOs1