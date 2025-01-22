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Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
22.01.2025 19:45 – FT 2 : 1
Спортинг Лиссабон
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Лига чемпионов
22 января 2025, 23:34 | Обновлено 22 января 2025, 23:39
36
0

РБ Лейпциг – Спортинг – 2:1. Первая победа Красных быков. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов

22 января 2025, 23:34 | Обновлено 22 января 2025, 23:39
36
0
РБ Лейпциг – Спортинг – 2:1. Первая победа Красных быков. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура Лиги чемпионов РБ «Лейпциг» дома победил лиссабонский «Спортинг» (2:1).

Счет на 19-й минуте открыл для хозяев поля Беньямин Шешко. На 75-й минуте у гостей забил Виктор Дьекереш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу немецкой команде принес Юссуф Поульсен на 78-й минуте.

РБ «Лейпциг» набрал 3 очка, одержал первую победу в ЛЧ. «Спортинг» с 10 баллами идет на 19-й позиции в турнирной таблице.

Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января

РБ Лейпциг (Германия) – Спортинг (Португалия) – 2:1

Голы: Шешко, 19, Поульсен, 78 – Дьекереш, 75

Видео голов и обзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (РБ Лейпциг).
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Спортинг Лиссабон РБ Лейпциг Юссуф Поульсен видео голов и обзор Лига чемпионов Беньямин Шешко Виктор Дьекереш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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