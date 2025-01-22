Гол Дьекереша не спас от поражения. РБ Лейпциг переиграл Спортинг в ЛЧ

В матче 7-го тура Лиги чемпионов РБ «Лейпциг» дома победил лиссабонский «Спортинг» (2:1).

Счет на 19-й минуте открыл для хозяев поля Беньямин Шешко. На 75-й минуте у гостей забил Виктор Дьекереш.

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Победу немецкой команде принес Юссуф Поульсен на 78-й минуте.

РБ «Лейпциг» набрал 3 очка, одержал первую победу в ЛЧ. «Спортинг» с 10 баллами идет на 19-й позиции в турнирной таблице.

Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января

РБ Лейпциг (Германия) – Спортинг (Португалия) – 2:1

Голы: Шешко, 19, Поульсен, 78 – Дьекереш, 75