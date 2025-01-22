Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол Дьекереша не спас от поражения. РБ Лейпциг переиграл Спортинг в ЛЧ
Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
22.01.2025 19:45 – FT 2 : 1
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 января 2025, 21:47 | Обновлено 22 января 2025, 21:57
136
0

Гол Дьекереша не спас от поражения. РБ Лейпциг переиграл Спортинг в ЛЧ

Победу немецкой команде принес Юссуф Поульсен на 78-й минуте

22 января 2025, 21:47 | Обновлено 22 января 2025, 21:57
136
0
Гол Дьекереша не спас от поражения. РБ Лейпциг переиграл Спортинг в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура Лиги чемпионов РБ «Лейпциг» дома победил лиссабонский «Спортинг» (2:1).

Счет на 19-й минуте открыл для хозяев поля Беньямин Шешко. На 75-й минуте у гостей забил Виктор Дьекереш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу немецкой команде принес Юссуф Поульсен на 78-й минуте.

РБ «Лейпциг» набрал 3 очка, одержал первую победу в ЛЧ. «Спортинг» с 10 баллами идет на 19-й позиции в турнирной таблице.

Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января

РБ Лейпциг (Германия) – Спортинг (Португалия) – 2:1

Голы: Шешко, 19, Поульсен, 78 – Дьекереш, 75

По теме:
ВИДЕО. Сливочные впереди. Реал забил гол в ворота РБ Зальцбурга
Вторая победа горняков в ЛЧ. Статистика матча: Шахтер – Брест
Реал – РБ Зальцбург. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов РБ Лейпциг Спортинг Лиссабон Юссуф Поульсен Беньямин Шешко Виктор Дьекереш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Футбол | 22 января 2025, 21:52 1
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ

В УЕФА похвалили выступление Шахтера

Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Футбол | 21 января 2025, 23:59 61
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей

Невероятный матч закончился со счетом 4:5

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал форварда сборной Украины в Турцию
Футбол | 22.01.2025, 20:11
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал форварда сборной Украины в Турцию
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал форварда сборной Украины в Турцию
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Футбол | 22.01.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Хоккей | 22.01.2025, 19:25
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
21.01.2025, 11:58 2
Футбол
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
21.01.2025, 11:21 8
Футбол
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
21.01.2025, 02:15 3
Хоккей
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
22.01.2025, 09:04 4
Бокс
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
21.01.2025, 06:59 69
Футбол
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
21.01.2025, 19:29 462
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
21.01.2025, 09:15 2
Бокс
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем