В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и «Жирона».

Игра пройдет в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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