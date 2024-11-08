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Чемпионат Испании
Хетафе
10.11.2024 19:30 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 ноября 2024, 22:17 | Обновлено 08 ноября 2024, 22:32
38
0

Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 10 ноября в 19:30 по Киеву

08 ноября 2024, 22:17 | Обновлено 08 ноября 2024, 22:32
38
0
Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и «Жирона».

Игра пройдет в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Хетафе – Жирона
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Хетафе Жирона Виктор Цыганков
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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