Испания08 ноября 2024, 22:17 | Обновлено 08 ноября 2024, 22:32
38
0
Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 10 ноября в 19:30 по Киеву
08 ноября 2024, 22:17 | Обновлено 08 ноября 2024, 22:32
38
0
В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и «Жирона».
Игра пройдет в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хетафе – ЖиронаСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 08 ноября 2024, 21:10 17
Коко в двух сетах одолела Арину в Эр-Рияде и поборется за титул WTA Finals 2024
Футбол | 08 ноября 2024, 07:16 45
Киевляне разгромно проиграли «Ференцварошу»
Футбол | 08.11.2024, 21:59
Футбол | 08.11.2024, 16:05
Теннис | 08.11.2024, 12:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.11.2024, 22:41 5
07.11.2024, 19:18 1
07.11.2024, 20:22 3
07.11.2024, 18:25
Бокс
07.11.2024, 00:31 3
06.11.2024, 18:52 27
07.11.2024, 07:48 11