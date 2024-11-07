Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу

Предыдущий вечер среды в рамках Лиги чемпионов УЕФА оставил у украинских болельщиков очень положительные впечатления от долгожданной первой победы донецкого «Шахтера» и собственно первых голов команды Марино Пушича в этой еврокубковой кампании. Но на этом международные гонки для нашей страны не завершались, потому что на следующий день мы все ожидали, что киевское «Динамо» также преодолеет свой неприятный недочет в «нулевой» статистике в Лиге Европы.

Делать это команда Александра Шовковского намеревалась в дуэли против действующего чемпиона соседней с нами Венгрии, «Ференцвароша», который первые два тура против «Тоттенхэма» и «Андерлехта», как и «бело-синие» против «Лацио» и «Хоффенхайма», не получал зачетных баллов, но с третьей попытки команду Паскаля Янсена таки прорвало – сразу громкая победа над французской «Ниццей» (1:0).

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Наверное, именно поэтому «зеленые» так свободно чувствовали себя на первых минутах уже отчетного противостояния в Гамбурге, когда пошли атаковать на ворота Бущана, однако трудно назвать их стартовые попытки чем-то угрожающим для «Динамо». Есть все основания полагать, что и в дальнейшем у гостей ощущалась бы нехватка идей впереди, однако произошел досадный эпизод на 17 минуте, когда Дубинчак зачем-то пошел в подкат во время прострела Макрецкиса с правого фланга уже за пределами поля, и после просмотра VAR увидел перед собой красный свет.

Было заметно, что «Ференцварош» такого развития событий даже в самых теплых снах не мог предвидеть, поэтому да, команда Янсена растерялась и совсем не сразу поняла, что киевляне теперь находятся в меньшинстве перед ними. Но когда венгры все же пришли к этой мысли, то уже никто, кроме Бущана, не мог помешать им отмечаться голами, потому что угроза, в основном, поступала с дальних расстояний, и здесь уже Георгий бился как лев.

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Именно в этот период робких действий гостей впереди и еще имея какую-то свежесть в ногах, «Динамо» решило, что если хвататься за удачу, то обеими руками. Безумные моменты были у украинской команды на 36 минуте, когда Кабаев и Ванат с обеих сторон штрафной обстучали перекладину чужих ворот и тогда вообще никто не мог почувствовать, что какая-то из команд играет в меньшинстве. Однако все же вечность такой футбол со стороны нашего представителя продолжаться не мог.

Второй тайм... и его хочется вообще забыть, словно страшный сон. Потому что все началось с ошибки Кабаева во время передачи назад на собственной половине на Шапаренко, которой в итоге воспользовался нападающий «Ференцвароша» Ворго. И уже через мгновение отскок от Михавка в центре штрафной замкнул Закариассен, после чего уже все всем стало понятно. «Динамо» очков здесь точно не получит.

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Хотя, если уж откровенно, об очках тогда никто не думал – здесь бы сдержать соперников, которые продолжают нестись и желают создать большой инфоповод и еще немного исправить собственную разницу голов за наш счет. И это «зеленым» удалось сполна – Ворго оформил дубль со второго этажа, а свежий Сальданья на 76 минуте, которого мы еще помним после дубля за «Партизан» в ворота киевлян, поставил жирную точку в этой игре. Сплошное разочарование.

В пятом туре Лиги Европы УЕФА киевское «Динамо» будет принимать чешскую «Викторию» Пльзень, а венгерский «Ференцварош» дома сыграет против шведского «Мальме».

Лига Европы. Основной раунд. 4 тур

«Динамо» – «Ференцварош» – 0:4

Голы: Б. Варга, 54, 67 , Захариассен, 56, Салданья, 76

Предупреждение: Захариассен, 22, Макрецкис, 42 , Рамменс, 58 – Шапаренко, 58, Бражко, 89

Удаление: Дубинчак, 17 (грубая игра)

«Динамо»: Бущан – Караваев, Биловар, Михавко (Попов, 80), Дубинчак – Бражко, Шапаренко (Рубчинский, 63) – Волошин, Буяльский (Вивчаренко, 24), Кабаев (Брагару, 63) – Ванат (Герреро, 63)

«Ференцварош»: Дибуш – Макрецкис (Каян, 63), Сиссе (Ботка, 55), Гартенманн, Рамирес – Ромменс (Майга, 63), Абу Фанни – Кади, Захариассен, Траоре (Грубер, 63) – Б. Варга (Салданья, 63)

Арбитр: Мохамед аль-Хаким (Швеция)

Стадион: «Фолькпаркштадион» (Гамбург, Германия)

ДИНАМО – ФЕРЕНЦВАРОШ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА