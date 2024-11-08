ШОВКОВСКИЙ: «Сложно играть 10 против 11. Пропустили после ужасной ошибки»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы во время пресс-конференции после домашнего матча 4-го тура Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша», в котором динамовцы уступили со счетом 0:4:

– «Динамо» давно не стартовало в еврокубках так неудачно. Это четвертое поражение «Динамо» в Лиге Европы. Есть ли у вас понимание того, как улучшить ситуацию и за счет чего начать забивать?

– Мы готовимся к каждой игре. Но вдесятером против одиннадцати играть достаточно сложно. Вы анализируйте и продолжайте свою работу, а мы будем делать свою работу.

Относительно сегодняшней игры, в первом мы сдерживали соперника, играли компактно и организованно, имели возможности, чтобы забить, и не один раз. Во втором тайме пропустили после ужасающей ошибки. Сразу пропустили второй – и игра была сделана.

– Было заметно, что Андрей Ярмоленко активно что-то подсказывал со скамейки запасных, помогает ли он в вашей работе?

– Он не может и не будет делать никаких подсказок, пока он игрок. Но как лидер команды, он, безусловно, имеет авторитет. У него есть опыт выступлений на международном уровне, он – футболист с большим багажом знаний. С этой позиции, конечно, он помогает и подсказывает игрокам, и это нормально.

– Какова перспектива пребывания в команде Брайана Себальоса? Собирается ли «Динамо» выкупать его у бразильской «Форталезы»?

– К сожалению, во время всего периода его пребывания в нашей команде это уже по меньшей мере третье его повреждение, которое не позволяет полноценно оценить, на что он способен. Он провел только одну полноценную игру и дважды выходил на замену. По завершению сезона будем смотреть, но не уверен.