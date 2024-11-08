Динамо – Ференцварош – 0:4. Матч, который следует забыть. Видеообзор
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В четверг, 7 ноября, прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».
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Матч прошел на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.
Киевляне проиграли 0:4. За венгров дубль сегодня оформил Варга, по голу забили Захариассен и Салданья.
С 17 минуты киевляне играли в меньшинстве из-за красной Дубинчака.
В активе подопечных Шовковского ноль очков, ноль голов и десть пропущенных мячей после четырех туров этапа Лиги ЛЕ. 28 ноября «Динамо» сыграет против «Виктории» (Чехия).
Лига Европы. Этап лиги. 4-й тур
Динамо Киев – Ференцварош – 0:4
Голы: Варга, 54, 67, Закариассен, 56, Салданья, 76.
Удаления: Дубинчак, 17 (Динамо).
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! Варга, 54 мин, 0:1
ГОЛ! Закариассен, 56 мин, 0:2
ГОЛ! Варга, 67 мин, 0:3
ГОЛ! Салданья, 76 мин, 0:4
События матча
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