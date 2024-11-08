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  4. Динамо – Ференцварош – 0:4. Матч, который следует забыть. Видеообзор
Лига Европы
Динамо Киев
07.11.2024 22:00 – FT 0 : 4
Ференцварош
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Лига Европы
08 ноября 2024, 00:40 | Обновлено 08 ноября 2024, 01:27
4252
1

Динамо – Ференцварош – 0:4. Матч, который следует забыть. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты поединка Лиги Европы

08 ноября 2024, 00:40 | Обновлено 08 ноября 2024, 01:27
4252
1
Динамо – Ференцварош – 0:4. Матч, который следует забыть. Видеообзор
ФК Динамо

В четверг, 7 ноября, прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

Киевляне проиграли 0:4. За венгров дубль сегодня оформил Варга, по голу забили Захариассен и Салданья.

С 17 минуты киевляне играли в меньшинстве из-за красной Дубинчака.

В активе подопечных Шовковского ноль очков, ноль голов и десть пропущенных мячей после четырех туров этапа Лиги ЛЕ. 28 ноября «Динамо» сыграет против «Виктории» (Чехия).

Лига Европы. Этап лиги. 4-й тур

Динамо Киев – Ференцварош – 0:4

Голы: Варга, 54, 67, Закариассен, 56, Салданья, 76.

Удаления: Дубинчак, 17 (Динамо).

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! Варга, 54 мин, 0:1

ГОЛ! Закариассен, 56 мин, 0:2

ГОЛ! Варга, 67 мин, 0:3

ГОЛ! Салданья, 76 мин, 0:4

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Салданья (Ференцварош).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Ференцварош).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоффер Закариассен (Ференцварош).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Ференцварош).
17’
Владислав Дубинчак (Динамо Киев) получает красную карточку.
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Динамо Киев Лига Европы Ференцварош Динамо - Ференцварош видео голов и обзор Барнабаш Варга Матеус Салданья
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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IronValdemar
Для мене це Дк це ніщо...Абсолютно відірване від свого народу, від людей. Знаючи яка ситуація з Угорщиною і їхнім презом, вони повині були сьогодні померти але виграти. Але їм плювати.
Ще раз - вони для мене ніщо...шлак. Хай краще наберуть гірших футболістів, але наших, які будуть битись, чим це все лайно.
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