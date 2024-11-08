В четверг, 7 ноября, прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

Киевляне проиграли 0:4. За венгров дубль сегодня оформил Варга, по голу забили Захариассен и Салданья.

С 17 минуты киевляне играли в меньшинстве из-за красной Дубинчака.

В активе подопечных Шовковского ноль очков, ноль голов и десть пропущенных мячей после четырех туров этапа Лиги ЛЕ. 28 ноября «Динамо» сыграет против «Виктории» (Чехия).

Лига Европы. Этап лиги. 4-й тур

Динамо Киев – Ференцварош – 0:4

Голы: Варга, 54, 67, Закариассен, 56, Салданья, 76.

Удаления: Дубинчак, 17 (Динамо).

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! Варга, 54 мин, 0:1

ГОЛ! Закариассен, 56 мин, 0:2

ГОЛ! Варга, 67 мин, 0:3

ГОЛ! Салданья, 76 мин, 0:4