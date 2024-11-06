Динамо Киев

В четвертом туре основного раунда Лиги Европы вице-чемпион Украины – «Динамо» – в номинально домашнем поединке в Гамбурге встретится с чемпионом Венгрии – «Ференцварошем».

Динамо

К поединку против лучшем команды Венгрии подопечные Александра Шовковского подходят в статусе одной из лучших команд нынешнего сезона, если мерять по внутренней арене, и одной из худших, если говорить об выступлениях на арене международной.

В чемпионате Украины «бело-синие» делят первое место с «Александрией», имея в своем активе 29 очков после 11 матчей.

В последнем по счету туре УПЛ «Динамо» на своем поле разгромило «Ингулец» - 5:2.

Также динамовцы продолжают свои выступления в национальном Кубке. Не без проблем, но в 1/8 финала они одолели сопротивление «Ворсклы».

А вот в Лиге Европы пока что у вице-чемпионов Украины не получается ровным счетом ничего. В трех стартовых поединках – ноль очков и столько же забитых мячей.

Дебютировали «бело-синие» в обновленной Лиге Европы с разгромного поражения от «Лацио» – 0:3.

Затем без особых шансов уступили «Хоффенхайму» (0:2), а в последнем на данный момент поединке минимально проиграли «Роме» – 0:1. В игре против римлян наставник динамовцев Шовковский задействовал полурезервный состав, экономя силы своей команды на предстоящую встречу в рамках УПЛ против «Шахтера».

В матче против «Ференцвароша» за «Динамо» не сыграет полузащитник Брагару, отбывающий дисквалификацию. Также поединок пропустят по причине наличия травм защитник Себальос и полузащитник Пихаленок. А вот капитан динамовцев Ярмоленко уже в строю. В основной состав вернулся и центрбек Попов, получивший повреждение в игре против «Шахтера».

Ференцварош

В минувшем сезоне самый титулованный клуб Венгрии снова стал чемпионом страны. В шестой раз подряд. И получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Но там славы не снискал. Уэльский «Нью-Сейнтс» команда из Будапешта прошла, но далее споткнулась на датском «Мидтьюланне».

Как и «Динамо», «Ференцварошу» пришлось опуститься «этажом ниже» - в квалификацию Лиги Европы. Там чемпион Венгрии лишь по пенальти прошел боснийский «Борац».

В двух стартовых поединках основного этапа ЛЕ «зеленые» начали «за упокой»: два поражения с одинаковым счетом 1:2. Уступили «Андерлехту» и «Тоттенхэму».

Однако в третьем туре «Ференцварош» добыл первую победу, одолев «Ниццу» – 1:0.

На внутренней арене дела у подопечных Паскаля Янсена идут неплохо, что, впрочем, закономерно, ибо по кадровому и финансовому потенциалу «Фроди» являются безоговорочно лучшей командой Венгрии.

Накануне поединка против «Динамо» чемпион Венгрии в национальном первенстве поделил очки с «Дебреценом» – результативная ничья 2:2. Примечательно, что «зеленые» проигрывали по ходу того матча, но сумели вырвать ничью.

В национальном первенстве «Ференцварош» на данный момент делит первое место с «Академией Пушкаша». В обеих команд по 23 балла.

В игре против «Динамо» Паскаль Янсен не сможет рассчитывать на летнего новичка Рауля Густаво. Остальные игроки – в строю.

История противостояний

Ранее соперники встречались три раза. И все те поединки оказались весьма резонансными. Особенно первый.

Впервые «бело-синие» и «зеленые» пересеклись в далеком 1975 году, в финале Кубка обладателей Кубков. Тогда уверенную победу одержали подопечные Валерия Лобановского – 3:0. А вместе с победой – и свой первый евротрофей.

Следующие матчи между соперниками состоялись недавно – четыре года назад, в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Тогда киевлян возглавлял Мирча Луческу, а «Ференцварош» – бывший футболист и тренер «Динамо», а нынче наставник сборной Украины Сергей Ребров.

Матч в Будапеште завершился боевой ничьей 2:2, а вот в Киеве хозяева отпраздновали минимальную победу 1:0.

Прогноз

Матч очень важен для обеих команд с точки зрения дальнейших еврокубковых перспектив, ибо поражение может оставить их за бортом плей-офф. Особенно это касается нашего коллектива, у которого еще нет турнирных баллов.

По уровню игры соперники примерно равны, поэтому ожидается сложный и конкурентный матч. Предположим, что в этом матче победят динамовцы. С минимальным счетом.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Михавко, Биловар, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат

«Ференцварош»: Дибус, Макрецкис, Гартенман, Сиссе, Чивич, Фани, Ромменс, Траоре, Кади, Захариассен, Варга.