Динамо Киев

В четверг, 7 ноября, состоится поединок 4 тура основного этапа Лиги Европы, в котором будут играть киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош». Игра пройдет в Гамбурге (Германия) на поле стадиона «Фольксапркштадион», начало – в 22:00 по Киеву.

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Перед матчем с «Ференцварошем» «Динамо» демонстрирует успехи на внутренней арене, но потерпело поражение во всех трех стартовых играх Лиги Европы. Команда Александра Шовковского успешно идет в чемпионате Украины, однако в еврокубках еще не набрала ни одного очка.

Венгерский «Ференцварош» также провел непростой старт в Лиге Европы, но одержал свою первую победу над «Ниццей» и продолжает лидировать в национальном первенстве. Соперники имеют давнюю историю противостояний, в частности, со времени финала Кубка обладателей Кубков 1975 года, где «Динамо» одержало уверенную победу 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Ференцварош» в украинской версии сайта.