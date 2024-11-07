Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Ференцварош. Текстовая трансляция матча
Лига Европы
Динамо Киев
07.11.2024 22:00 - : -
Ференцварош
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
07 ноября 2024, 06:49 |
76
0

Динамо – Ференцварош. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4 туро основного этапа Лиги Европы

07 ноября 2024, 06:49 |
76
0
Динамо – Ференцварош. Текстовая трансляция матча

В четверг, 7 ноября, состоится поединок 4 тура основного этапа Лиги Европы, в котором будут играть киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош». Игра пройдет в Гамбурге (Германия) на поле стадиона «Фольксапркштадион», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Перед матчем с «Ференцварошем» «Динамо» демонстрирует успехи на внутренней арене, но потерпело поражение во всех трех стартовых играх Лиги Европы. Команда Александра Шовковского успешно идет в чемпионате Украины, однако в еврокубках еще не набрала ни одного очка.

Венгерский «Ференцварош» также провел непростой старт в Лиге Европы, но одержал свою первую победу над «Ниццей» и продолжает лидировать в национальном первенстве. Соперники имеют давнюю историю противостояний, в частности, со времени финала Кубка обладателей Кубков 1975 года, где «Динамо» одержало уверенную победу 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Ференцварош» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
7 ноября 2024 -
22:00
Ференцварош
Победа Динамо 2.40 Сделать ставку

По теме:
Предупредил Динамо. Украинец раскрыл все секреты Ференцвароша
ВИДЕО. Динамо провело тренировку в Гамбурге перед матчем Лиги Европы
Бешикташ – Мальме – 2:1. Команды играли 15 минут. Видео голов и обзор
Динамо Киев Лига Европы Ференцварош Динамо - Ференцварош текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 06 ноября 2024, 08:53 1
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри

Леннокс ждет победы Тайсона Фьюри

Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Бокс | 06 ноября 2024, 08:18 0
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец

Энтони выделил Владимира Кличко

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
Бокс | 07.11.2024, 00:45
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Бокс | 06.11.2024, 07:47
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
ДЕВУШКА ДНЯ. Ева Мурати – красавица, с которой ты будешь смотреть ЛЧ
Футбол | 07.11.2024, 06:45
ДЕВУШКА ДНЯ. Ева Мурати – красавица, с которой ты будешь смотреть ЛЧ
ДЕВУШКА ДНЯ. Ева Мурати – красавица, с которой ты будешь смотреть ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
05.11.2024, 07:57 1
Бокс
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
05.11.2024, 20:40
Теннис
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
06.11.2024, 08:39 1
Теннис
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
05.11.2024, 05:08 7
Футбол
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
05.11.2024, 12:47 2
Бокс
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
05.11.2024, 09:32 2
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
06.11.2024, 06:23 2
Футбол
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем