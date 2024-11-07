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Лига Европы
Динамо Киев
07.11.2024 22:00 – FT 0 : 4
Ференцварош
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Лига Европы
07 ноября 2024, 23:55 | Обновлено 08 ноября 2024, 00:12
2532
114

Ранее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу

В меньшинстве киевляне продержались только тайм

07 ноября 2024, 23:55 | Обновлено 08 ноября 2024, 00:12
2532
114
Ранее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Getty Images/Global Images Ukraine

Предыдущий вечер среды в рамках Лиги чемпионов УЕФА оставил у украинских болельщиков очень положительные впечатления от долгожданной первой победы донецкого «Шахтера» и собственно первых голов команды Марино Пушича в этой еврокубковой кампании. Но на этом международные гонки для нашей страны не завершались, потому что на следующий день мы все ожидали, что киевское «Динамо» также преодолеет свой неприятный недочет в «нулевой» статистике в Лиге Европы.

Делать это команда Александра Шовковского намеревалась в дуэли против действующего чемпиона соседней с нами Венгрии, «Ференцвароша», который первые два тура против «Тоттенхэма» и «Андерлехта», как и «бело-синие» против «Лацио» и «Хоффенхайма», не получал зачетных баллов, но с третьей попытки команду Паскаля Янсена таки прорвало – сразу громкая победа над французской «Ниццей» (1:0).

Getty Images/Global Images Ukraine

Наверное, именно поэтому «зеленые» так свободно чувствовали себя на первых минутах уже отчетного противостояния в Гамбурге, когда пошли атаковать на ворота Бущана, однако трудно назвать их стартовые попытки чем-то угрожающим для «Динамо». Есть все основания полагать, что и в дальнейшем у гостей ощущалась бы нехватка идей впереди, однако произошел досадный эпизод на 17 минуте, когда Дубинчак зачем-то пошел в подкат во время прострела Макрецкиса с правого фланга уже за пределами поля, и после просмотра VAR увидел перед собой красный свет.

Было заметно, что «Ференцварош» такого развития событий даже в самых теплых снах не мог предвидеть, поэтому да, команда Янсена растерялась и совсем не сразу поняла, что киевляне теперь находятся в меньшинстве перед ними. Но когда венгры все же пришли к этой мысли, то уже никто, кроме Бущана, не мог помешать им отмечаться голами, потому что угроза, в основном, поступала с дальних расстояний, и здесь уже Георгий бился как лев.

Getty Images/Global Images Ukraine

Именно в этот период робких действий гостей впереди и еще имея какую-то свежесть в ногах, «Динамо» решило, что если хвататься за удачу, то обеими руками. Безумные моменты были у украинской команды на 36 минуте, когда Кабаев и Ванат с обеих сторон штрафной обстучали перекладину чужих ворот и тогда вообще никто не мог почувствовать, что какая-то из команд играет в меньшинстве. Однако все же вечность такой футбол со стороны нашего представителя продолжаться не мог.

Второй тайм... и его хочется вообще забыть, словно страшный сон. Потому что все началось с ошибки Кабаева во время передачи назад на собственной половине на Шапаренко, которой в итоге воспользовался нападающий «Ференцвароша» Ворго. И уже через мгновение отскок от Михавка в центре штрафной замкнул Закариассен, после чего уже все всем стало понятно. «Динамо» очков здесь точно не получит.

Getty Images/Global Images Ukraine

Хотя, если уж откровенно, об очках тогда никто не думал – здесь бы сдержать соперников, которые продолжают нестись и желают создать большой инфоповод и еще немного исправить собственную разницу голов за наш счет. И это «зеленым» удалось сполна – Ворго оформил дубль со второго этажа, а свежий Сальданья на 76 минуте, которого мы еще помним после дубля за «Партизан» в ворота киевлян, поставил жирную точку в этой игре. Сплошное разочарование.

В пятом туре Лиги Европы УЕФА киевское «Динамо» будет принимать чешскую «Викторию» Пльзень, а венгерский «Ференцварош» дома сыграет против шведского «Мальме».

Лига Европы. Основной раунд. 4 тур

«Динамо» – «Ференцварош» – 0:4

Голы: Б. Варга, 54, 67 , Захариассен, 56, Салданья, 76

Предупреждение: Захариассен, 22, Макрецкис, 42 , Рамменс, 58 – Шапаренко, 58, Бражко, 89

Удаление: Дубинчак, 17 (грубая игра)

«Динамо»: Бущан – Караваев, Биловар, Михавко (Попов, 80), Дубинчак – Бражко, Шапаренко (Рубчинский, 63) – Волошин, Буяльский (Вивчаренко, 24), Кабаев (Брагару, 63) – Ванат (Герреро, 63)

«Ференцварош»: Дибуш – Макрецкис (Каян, 63), Сиссе (Ботка, 55), Гартенманн, Рамирес – Ромменс (Майга, 63), Абу Фанни – Кади, Захариассен, Траоре (Грубер, 63) – Б. Варга (Салданья, 63)

Арбитр: Мохамед аль-Хаким (Швеция)

Стадион: «Фолькпаркштадион» (Гамбург, Германия)

ДИНАМО – ФЕРЕНЦВАРОШ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев Лига Европы Ференцварош Динамо - Ференцварош отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 114
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etorfine
Це міг би бути позор, але все було ще гірше
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+12
Alex T
Позор. Надо все менять. Лучше не выходить в еврокубки чем так «играть».
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+12
Показать Скрыть 1 ответ
ona_proigraet
Зайняти в групі з 4-х команд четверте місце - куди не йшло. Але зайняти 36 місце в групі з 36 команд - це, певно, рекорд Динамо, який заслуговує потрапити в книгу рекордів Гінеса. До речі, за 4 гри жодного  гола не забито. Це теж рекорд
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+11
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8number
Кого воно там зламало ? Судячи по першим хвилинам гра така і була.
Стид і позор. Скачуть каліки на трупі Динамо просто. Жах 😫 
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+8
turist86
Думали що це дно, але тут знизу постукали.
0 забитих, 10 пропущених. І якби ще топ-суперник був, а то зачухані мадяри.
І чого це Зелю в Будапешт понесло, про що він там домовився?
Шовковський, з речами на вихід!
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+8
MrStepanovM .
б-безпорадність...і читсте 36-те...
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+7
etorfine
Подивіться що ви з Пумою зробили, людина бєлочку схопила і позорилась всю трансляцію в коментах 
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+6
ТвояМамка
Сыграли 4 тура
Последнее место
0-10 по забитым
и самый легендарный вопрос назрел. ГДЕ ДИНАМА, ГДЕ?!)
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+6
Андрій Заліщук
Суркіс, ІДИ НАХУЙ З КОМАНДИ, підараса ти кусок!!!!
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+4
Iigor6583
Ганьбище донне. Скоріш за все, це Божа кара за підтримку сурків гундяєвської кгбещини.
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Frank Piter
Ниче, может с РФШ 0-0 скатают, если повезет..
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+3
SamojlovS
Дааа. Сложно стать андердогом по отношению к такому Динамо. С таким счётом общим и в лиге конференций нет никого. 
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+3
Sukiyaki
Не все так хєрово.
Наші колеги з Реалу і Мансіті, теж поступилися на цьому тижні, при тому що логістика в них набагато легша. 
То ж ми - в елітній компанії 😁😁😁
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+3
Vitaliksaj
Главное тренер с динамо всяким сердцем а игра то такое
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
AleksDnipro
Напрошується питання, навіщо Динамо чемпіонство? Щоб побавитись черговим картонним трофеєм? Ну тобто замінивши ДК на Полісся, нічого ж не зміниться, ті ж похмурі нуль очок у таблиці, гірше точно не буде.
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+3
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c_a_p2
Лідери всих єврокубків. Ігорьоша просрав клуб. Амінь
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+3
Віктор Коробка
Слів нема. Материтися не буду. Добраніч.
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+3
C.Пеклов
Навіть якщо видалили гравця,треба грати за себе і за того хлопця,ганьба!
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+3
apepa
Виктория, Реал Сосьедад, Галатасарай, РФС. Кто-нибудь видит кому динама может хоть один гол забить?
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+2
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kot-7
Венгры пригласили на кастинг, в четыре ствола) 
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+2
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