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  4. Синякова / Таунсенд – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 ноября 2024, 01:43 |
15
0

Синякова / Таунсенд – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча парного разряда на Итоговом турнире

09 ноября 2024, 01:43 |
15
0
Синякова / Таунсенд – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Таунсенд и Катерина Синякова

9 ноября состоится финальный матч парного разряда на Итоговом турнире WTA 2024.

В решающем поединке сойдутся тандемы Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) и Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Поединок состоится 1-м запуском. Ориентировочное время начала игры – 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча тандемов. Счет 1:0 в пользу чешки и американки.

На WTA Finals каждая из пар выиграла все четыре матча: 3 в группе и 1 полуфинальный.

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Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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