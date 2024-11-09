Синякова / Таунсенд – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча парного разряда на Итоговом турнире
9 ноября состоится финальный матч парного разряда на Итоговом турнире WTA 2024.
В решающем поединке сойдутся тандемы Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) и Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Поединок состоится 1-м запуском. Ориентировочное время начала игры – 15:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча тандемов. Счет 1:0 в пользу чешки и американки.
На WTA Finals каждая из пар выиграла все четыре матча: 3 в группе и 1 полуфинальный.
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