Реал выбрал между Мбаппе и Винисиусом. Один покинет клуб летом

Руководство «Реала» определило, вокруг какого футболиста будет строить будущее.



По информации Cadena Ser, «Реал» отдаст приоритет Килиану Мбаппе над Винисиусом Жуниором и будет использовать его на левом фланге. Руководство «Реала» убеждено, что их будущее будет строиться именно через француза, а не через бразильца.



Из-за такого решения Винисиус вероятно захочет покинуть мадридцев. «Реал» продаст его уже следующим летом.



Ранее наставник «Реала» Карло Анчелотти назвал четырех игроков, из-за которых команда проигрывает.