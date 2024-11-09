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  4. Реал выбрал между Мбаппе и Винисиусом. Один покинет клуб летом
Испания
09 ноября 2024, 00:29 |
620
0

Реал выбрал между Мбаппе и Винисиусом. Один покинет клуб летом

«Сливочные» планируют строить будущее вокруг француза

09 ноября 2024, 00:29 |
620
0
Реал выбрал между Мбаппе и Винисиусом. Один покинет клуб летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе

Руководство «Реала» определило, вокруг какого футболиста будет строить будущее.

По информации Cadena Ser, «Реал» отдаст приоритет Килиану Мбаппе над Винисиусом Жуниором и будет использовать его на левом фланге. Руководство «Реала» убеждено, что их будущее будет строиться именно через француза, а не через бразильца.

Из-за такого решения Винисиус вероятно захочет покинуть мадридцев. «Реал» продаст его уже следующим летом.

Ранее наставник «Реала» Карло Анчелотти назвал четырех игроков, из-за которых команда проигрывает.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Килиан Мбаппе чемпионат Испании по футболу Винисиус Жуниор Ла Лига
Дмитро Олійник Источник: Cadena Ser
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