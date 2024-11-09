Испания09 ноября 2024, 00:29 |
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Реал выбрал между Мбаппе и Винисиусом. Один покинет клуб летом
«Сливочные» планируют строить будущее вокруг француза
09 ноября 2024, 00:29 |
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Руководство «Реала» определило, вокруг какого футболиста будет строить будущее.
По информации Cadena Ser, «Реал» отдаст приоритет Килиану Мбаппе над Винисиусом Жуниором и будет использовать его на левом фланге. Руководство «Реала» убеждено, что их будущее будет строиться именно через француза, а не через бразильца.
Из-за такого решения Винисиус вероятно захочет покинуть мадридцев. «Реал» продаст его уже следующим летом.
Ранее наставник «Реала» Карло Анчелотти назвал четырех игроков, из-за которых команда проигрывает.
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