Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Карло отметил Беллингема, Винисиуса, Мбаппе и Тчуамени
Мадридский «Реал» проиграл последние два матча, которые провел на домашнем стадионе в Мадриде. «Сливочные» разгромно проиграли «Барселоне» (0:4) и уступили «Милану» (1:3).
По информации Defensacentral, Анчелотти в личном разговоре с президентом Флорентино Пересом выделил четырех игроков, которые сейчас находятся не в форме и из-за которых в игре «сливочных» чувствуется дисбаланс. Итальянский тренер отметил Орельена Тчуамени, Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.
Следующий матч «Реал» сыграет 9-го ноября против «Осасуны» в Ла Лиге.
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