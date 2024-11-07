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  4. Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Испания
07 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 01:00
439
2

Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?

Карло отметил Беллингема, Винисиуса, Мбаппе и Тчуамени

07 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 01:00
439
2
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» проиграл последние два матча, которые провел на домашнем стадионе в Мадриде. «Сливочные» разгромно проиграли «Барселоне» (0:4) и уступили «Милану» (1:3).

По информации Defensacentral, Анчелотти в личном разговоре с президентом Флорентино Пересом выделил четырех игроков, которые сейчас находятся не в форме и из-за которых в игре «сливочных» чувствуется дисбаланс. Итальянский тренер отметил Орельена Тчуамени, Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Следующий матч «Реал» сыграет 9-го ноября против «Осасуны» в Ла Лиге.

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Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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