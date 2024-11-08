Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира

Третья ракетка мира Коко Гофф (США) вышла в финал Итогового турнира WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В полуфинале американка в двух сетах переиграла «нейтралку» Арину Соболенко (WTA 1).

Итоговый турнир WTA 2024. 1/2 финала, 8 ноября

Арина Соболенко – Коко Гофф (США) – 6:7 (4:7), 3:6

Это была девятая встреча соперниц. Гофф выиграла 5-й очный поединок.

20-летняя Гофф впервые в карьере пробилась в финал WTA Finals. В матче за титул она сыграет против Чжэн Циньвень, которая ранее одолела Барбору Крейчикову.

Коко на групповом этапе стала второй в Оранжевом квартете. Соболенко, в свою очередь, выиграла Зеленую группу.

Для Коко это будет десятый финал в карьере и третий в 2024 году. В этом сезоне она стала чемпионкой в Окленде и Пекине.