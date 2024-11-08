Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира
Коко в двух сетах одолела Арину в Эр-Рияде и поборется за титул WTA Finals 2024
Третья ракетка мира Коко Гофф (США) вышла в финал Итогового турнира WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В полуфинале американка в двух сетах переиграла «нейтралку» Арину Соболенко (WTA 1).
Итоговый турнир WTA 2024. 1/2 финала, 8 ноября
Арина Соболенко – Коко Гофф (США) – 6:7 (4:7), 3:6
Это была девятая встреча соперниц. Гофф выиграла 5-й очный поединок.
20-летняя Гофф впервые в карьере пробилась в финал WTA Finals. В матче за титул она сыграет против Чжэн Циньвень, которая ранее одолела Барбору Крейчикову.
Коко на групповом этапе стала второй в Оранжевом квартете. Соболенко, в свою очередь, выиграла Зеленую группу.
Для Коко это будет десятый финал в карьере и третий в 2024 году. В этом сезоне она стала чемпионкой в Окленде и Пекине.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Федерико Вальверде может покинуть королевский клуб
Четвертьфинальные поединки пройдут в начале апреля 2025 года
Побажаємо їй успіху завтра. Заслужила з усіх точок зору.
ЖОДНОГО ФІНАЛУ В ЕВРОПІ ТА АМЕРИЦІ (умовні Торонто/Монреаль, Нью-Йорк ... Гвадалахара)