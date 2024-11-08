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  4. Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира
WTA
08 ноября 2024, 21:10 | Обновлено 08 ноября 2024, 22:16
4474
17

Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира

Коко в двух сетах одолела Арину в Эр-Рияде и поборется за титул WTA Finals 2024

08 ноября 2024, 21:10 | Обновлено 08 ноября 2024, 22:16
4474
17
Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Коко Гофф

Третья ракетка мира Коко Гофф (США) вышла в финал Итогового турнира WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В полуфинале американка в двух сетах переиграла «нейтралку» Арину Соболенко (WTA 1).

Итоговый турнир WTA 2024. 1/2 финала, 8 ноября

Арина Соболенко – Коко Гофф (США) – 6:7 (4:7), 3:6

Это была девятая встреча соперниц. Гофф выиграла 5-й очный поединок.

20-летняя Гофф впервые в карьере пробилась в финал WTA Finals. В матче за титул она сыграет против Чжэн Циньвень, которая ранее одолела Барбору Крейчикову.

Коко на групповом этапе стала второй в Оранжевом квартете. Соболенко, в свою очередь, выиграла Зеленую группу.

Для Коко это будет десятый финал в карьере и третий в 2024 году. В этом сезоне она стала чемпионкой в Окленде и Пекине.

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Определена финальная пара WTA Finals 2024
Коко Гофф Арина Соболенко Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 17
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shakhtarforewer
Кобилу загнали в стійло!
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+17
mevast
Коко психологічно виявилась в цьому протистоянні більш стійкою. Примусила лукашенчиху часто помилятися. Бажаю Їй переграти китайозу у фіналі.
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+14
Saar
Мо..кальська шалава 
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+7
introvert
Слідом за подружкою.
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+7
Sashamar
"Покарала" це сильно сказано, покарає лукашенківську підстилку білоруський народ (питання коли). Коко просто показала цій хвойді її справжне місце. З чим і вітаємо.
Побажаємо їй успіху завтра. Заслужила з усіх точок зору.
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+2
Gray cat
Вітаю 👏
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+2
Cruyff
Кобила дурна попущена
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
adidas777
З дитинства за Гофф! 
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+2
C.Пеклов
Навіть Юля змогла нещодавно сет у Коко виграти,а перша ракетка ні,мабуть така ж самозванка ,як й її шеф.
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0
T-800
ЛИШЕ ОДИН ПОДІУМ для Світоліної (друга в Окленді), Путінцевої (перша в Бірмінгемі)... Мертенс (друга в Хобарті), Аманди Анісімової (друга в Торонто/Монреалі), Маркети-ракети (умовна бронза в Штутгарті)
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0
T-800
ЖОДНОГО ФІНАЛУ цьогоріч для Азаренки ...
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0
T-800
Найкращі здобутки американки за ост. 52  неділі: титул в Китаї (ВТА 1000), титул в Окленді (ВТА 250) і зараз фінал Підсумкового
ЖОДНОГО ФІНАЛУ В ЕВРОПІ ТА АМЕРИЦІ (умовні Торонто/Монреаль, Нью-Йорк ... Гвадалахара)
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-1
mini.f
Все знают что она гермафродитка и ничего не могут сделать... Или не хотят?
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-1
Anatoliy65
Арино досить, відпочинь, ти й так добряче налупцювала в цему сезоні - два мейджори, мастерси, дай малятам трохи заробити 
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-2
Алексей Левченко
Люблю і поважаю Гоф, але за злив Іги вона має бути покарана, бажаю успіху Чжен.
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
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