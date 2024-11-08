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  4. Камбек не удался. Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA
WTA
08 ноября 2024, 18:57 | Обновлено 08 ноября 2024, 19:33
1079
2

Камбек не удался. Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA

Чжэн Циньвень в двух сетах переиграла Барбору Крейчикову в 1/2 финала WTA Finals 2024

08 ноября 2024, 18:57 | Обновлено 08 ноября 2024, 19:33
1079
2
Камбек не удался. Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова и Чжэн Циньвень

Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвень (Китай) пробилась в финал Итогового турнира WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В 1/2 финала китаянка в двух сетах переиграла Барбору Крейчикову (Чехия, WTA 13).

Итоговый турнир WTA 2024. 1/2 финала, 8 ноября

Чжэн Циньвень (Китай) [7] – Барбора Крейчикова (Чехия) [8] – 6:3, 7:5

Во второй партии Крейчикова уступала 0:3 с двумя брейками, но сумела вернуться в игру и даже повела 5:4 на приеме. Однако Чжэн выиграла три гейма подряд и закрыла за собой матч.

Это была вторая встреча соперниц. Чжэн выиграла оба очных поединка.

В финале Итогового турнира Чжэн сыграет против победительницы противостояния Арина Соболенко – Коко Гофф.

Чжэн на групповом этапе стала второй в Фиолетовой группе, отдав первое место Соболенко. Крейчикова стала первой в Оранжевом квартете, обойдя и Гофф, и Игу Свентек.

Чжэн повторила достижение своей соотечественницы Ли На, сыгравшей в решающем матче соревнований в 2013 году. Также Чжэн, дойдя до финала, стала самой молодой дебютанткой WTA Finals с 2011 года, когда Петра Квитова выиграла титул.

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Чжэн Циньвень Барбора Крейчикова Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Алексей Левченко
Чжен найкраща в цьому році. А ще бажаю їй наказати Гоф, за те що безсоромно злила Ігу.
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introvert
Треба визнати, перемога китаянки закономірна, під кінець сезону вона виглядає чи не найкраще за усіх. Барбора в другій партії свої шанси мала, але скористатися ними не змогла, через що залишала корт дуже невдоволена собою.
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