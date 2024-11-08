Камбек не удался. Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA

Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвень (Китай) пробилась в финал Итогового турнира WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В 1/2 финала китаянка в двух сетах переиграла Барбору Крейчикову (Чехия, WTA 13).

Итоговый турнир WTA 2024. 1/2 финала, 8 ноября

Чжэн Циньвень (Китай) [7] – Барбора Крейчикова (Чехия) [8] – 6:3, 7:5

Во второй партии Крейчикова уступала 0:3 с двумя брейками, но сумела вернуться в игру и даже повела 5:4 на приеме. Однако Чжэн выиграла три гейма подряд и закрыла за собой матч.

Это была вторая встреча соперниц. Чжэн выиграла оба очных поединка.

В финале Итогового турнира Чжэн сыграет против победительницы противостояния Арина Соболенко – Коко Гофф.

Чжэн на групповом этапе стала второй в Фиолетовой группе, отдав первое место Соболенко. Крейчикова стала первой в Оранжевом квартете, обойдя и Гофф, и Игу Свентек.

Чжэн повторила достижение своей соотечественницы Ли На, сыгравшей в решающем матче соревнований в 2013 году. Также Чжэн, дойдя до финала, стала самой молодой дебютанткой WTA Finals с 2011 года, когда Петра Квитова выиграла титул.